 Франція посилить військову присутність у cхідному Середземномор′ї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

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Новини

Франція посилить військову присутність у cхідному Середземномор'ї

На тлі суперечки Туреччини і Греції через розвідку газових родовищ в Егейському морі Еммануель Макрон обіцяє посилити військову присутність Франції у цьому регіоні.

Винищувачі Rafale, два з яких Франція залишить у східному Середземномор'ї на тлі зростання напруженості між Грецією і Туреччиною

Винищувачі Rafale, два з яких Франція залишить у східному Середземномор'ї на тлі зростання напруженості між Грецією і Туреччиною

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір тимчасово посилити військову присутність Парижа у східній частині Середземного моря. Про це у Єлисейському палаці заявили ввечері в середу, 12 серпня, після телефонної розмови Макрона з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Цей крок Франції має стати відповіддю на загострення суперечки між Туреччиною та Грецією через спроби Анкари проводити геологічну розвідку газових родовищ у Егейському морі. В Афінах зазначають, що це відбувається у виключній економічній зоні Греції.

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Розмова Макрона з Міцотакісом

Під час телефонної розмови з грецьким прем'єром Макрон висловив своє занепокоєння напруженням між двома країнами. Він зазначив, що Франція направить додаткові сили у регіон, аби отримати краще розуміння ситуації та "продемонструвати рішучість у забезпеченні дотримання міжнародного права", зазначається у заяві Єлисейського палацу, яку цитує агентство новин Reuters. Також у Парижі вказують на те, що посилення військової присутності відбудеться у співробітництві з європейськими партнерами, у тому числі Грецією.

Кіріакос Міцотакіс своєю чергою подякував Франції за цей крок. Він зазначив, що Макрон є "справжнім другом Греції і палким захисником європейських цінностей та міжнародного права".

Згодом у міністерстві оборони Франції повідомили, що Париж залишить у східному Середземномор'ї два винищувачі Rafale та фрегат Lafayette, які брали участь у навчаннях в регіоні, передає агентство новин AP.

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Суперечка Греції та Туреччини

Франція є найбільшою військовою потугою у складі ЄС, а разом з Грецією і Туреччиною - членом НАТО. Втім, відносини між Парижем та Анкарою останнім часом погіршилися, в той час як Греція та Туреччина є історичними суперниками в регіоні.

Однак приводом для кроку Парижа стало рішення Анкари надіслати дослідницьке судно Oruç Reis у супроводі турецьких військових кораблів для геологічної розвідки покладів газу і нафти на шельфі між грецьким островом Крит та Кіпром. Хоча ця місія турецького судна розпочалася 10 серпня, до цього Oruç Reis вже проводив розвідку на інших ділянках, які в Афінах вважають своєю виключною економічною зоною. 

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