 Франція перекине до Африки ще 600 військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2020

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Новини

Франція перекине до Африки ще 600 військових

Ще 600 військових поповнять військовий контингент Франції в африканському регіоні Сахель для боротьби з ісламістами.

Французький військовий гелікоптер у Малі

Французький військовий гелікоптер у Малі

Франція заявила про збільшення своєї військової присутності в регіоні Сахель в Африці, що охоплює такі країни, як Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. Про це в неділю, 2 лютого, заявив французька міністерка оборони Флоранс Парлі, за словами якого підкріплення з 600 вояків прибуде на місце вже до кінця поточного місяця.

Метою підкріплення буде допомогти вже наявному в регіоні контингенту в 4,5 тисячі французьких солдатів у боротьбі із ісламістськими угрупованнями, що посилили свою активність останнім часом.

Також інформаційне агентство AFP з посиланням на власне джерело у військових колах заявляє, що до Африки буде перекинуто близько 100 броньованих машин.

Втрати Франції в Малі

У листопаді минулого року французькі війська у Малі зазнали найбільших втрат за історію операції "Бархан", в рамках якої Париж протидіє ісламістам у регіоні. Трагедія сталася під час зіткнення двох військових гелікоптерів і забрала життя 13 французьких військових. Загалом, втрати Франції в цій операції вже сягнули 41 особи.

Втрати Франції в операції Бархан в Африці сягнули 41 особи

Втрати Франції в операції "Бархан" в Африці сягнули 41 особи

Раніше на збільшенні французького контингенту в Сахелі наполягав начальник французького генерального штабу, генерал Франсуа Леконтер. Виступаючи у листопаді минулого року у парламенті, він зазначив, що на сьомому році цієї операції наявної кількості солдатів бракує для дій на такій великій території.

Окрім французьких військових, в Малі дислокується також близько 800 військовослужбовців Бундесверу в рамках місії ООН MINUSMA.

Зростання активності ісламістів

У Сахелі діє низка терористичних ісламістських організацій, зокрема "Ісламська держава" та "Аль-Каїда". При цьому в останні роки їхня активність зростає. Якщо в 2016 році в Буркіна-Фасо зафіксували лише чотири терористичних напади, то через два роки їх відбулося вже близько 160.

Під час останнього масштабного нападу ісламістів у Нігері разом із нападниками загинуло понад 100 людей. А в листопаді 2019 року напад на військовий об'єкт на сході Малі призвів до загибелі понад 50 місцевих військових та одного цивільного.

Нагадаємо, що в серпні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявили про підтримку з боку країн Великої сімки (G7) посилення заходів у боротьбі з тероризмом в Західній Африці.

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