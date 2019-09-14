Франція допоможе розслідувати атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії

Франція направить своїх експертів до Саудівської Аравії, щоб допомогти розслідувати атаки на нафтопереробні комплекси державної компанії Saudi Aramco, повідомляє у середу, 18 вересня, агенція Reuters з посиланням на пресслужбу президента країни Еммануеля Макрона.

У телефонній розмові із принцом Мохаммедом бін Салманом Макрон рішуче засудив напад і запевнив, що Франція прагне стабільності на Близькому Сході.

"У відповідь на запит Саудівської Аравії президент Макрон підтвердив принцу, що Франція направить експертів до Саудівської Аравії для участі в розслідуванні, спрямованому на виявлення походження та способів нападів", - цитує агенція заяву пресслужби президента Франції.

Як зазначає Reuters з посиланням на неназваних дипломатів, скоєний напад може зашкодити спробам французької дипломатії, яка прагне запобігти американсько-іранському конфлікту.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня була скоєна атака безпілотників на нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок неї добовий видобуток нафти скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран.

Нагадаємо, раніше хусити не раз обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або зроблені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

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