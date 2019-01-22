 Франція видала ордери на арешт екс-функціонерів федерації легкої атлетики Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Франція видала ордери на арешт екс-функціонерів федерації легкої атлетики Росії

Колишньому голові ВФЛА Валентину Балахничеву і колишньому тренеру збірної РФ з легкої атлетики Олексію Мельникову закидають участь у схемі з приховування випадків вживання допінгу серед російських спортсменів.

Ордери на арешт видані у справі щодо приховування вживання допінгу

Ордери на арешт видані у справі щодо приховування вживання допінгу

Франція видала ордери на арешт двох колишніх функціонерів Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) в рамках розслідування справи про приховування випадків вживання допінгу, повідомили у вівторок, 19 березня, агенції AFP джерела в компетентних органах. Йдеться про колишнього голову ВФЛА Валентина Балахничева та колишнього тренера збірної Росії з легкої атлетики Олексія Мельникова.

Ордери на арешт видані у справі про корупційну схему, створену для приховування випадків допінгу в Росії. Цією справою займаються французькі слідчі, оскільки є підозри, що чиновники могли відмивати кошти саме на території Франції.

Валентин Балахничев повідомив ЗМІ, що перебуває в Росії. "Я не отримував жодних повідомлень. Це - звичайна практика слідчої машини Франції або Німеччини, коли інформація спочатку скидається в ЗМІ, а потім починається обговорення", - заявив він, цитує агенція "Інтерфакс". Він відмовився прокоментувати видачу ордеру на арешт, пославшись на те, що не знає, у чому його обвинувачують.

В рамках цього ж розслідування в 2017 році у Франції видали міжнародний ордер на арешт колишнього консультанта з маркетингу Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Папи Массата Діака. Його обвинувачували в тому, що він разом з двома іншими чиновниками IAAF отримав мільйони доларів за приховування результатів позитивних допінг-тестів російських спортсменів. Папа Массата Діак - син колишнього президента IAAF Ламіна Діака, якого також звинуватили в корупції з метою приховування вживання допінгу.

DW.COM

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій IAAF не поновила членство РФ, якого вона була позбавлена через допінговий скандал. Для поновлення російська сторона має відшкодувати витрати IAAF і надати всі допінг-проби. (04.12.2018)

Тимчасову заборону участі російських легкоатлетів у змаганнях під егідою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій поки що не скасовуватимуть. Оголошення остаточного рішення перенесено на травень. (11.03.2016)

Наслідки допінгового скандалу

У листопаді 2015 року рада IAAF вирішила тимчасово усунути російських легкоатлетів від участі у змаганнях під егідою IAAF. Приводом став допінговий скандал, розслідування якого проводила незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Деяким російським легкоатлетам, які змогли довести непричетність до вживання допінгу, IAAF дозволяла виступати на міжнародних змаганнях під олімпійським прапором.

На літній Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро російська збірна втратила близько 100 учасників через дискваліфікації за допінг. Окрім того, від Ігор у Ріо відсторонили всю паралімпійську збірну РФ. У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запровадив санкції проти Олімпійського комітету Росії. Атлетам із Росії заборонили виступати на Зимових олімпійських іграх у Південній Кореї під національним прапором. Ті, кого допустили до участі в Олімпіаді, виступали під олімпійським прапором.

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