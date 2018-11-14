 Французький режисер відмовився їхати в Росію через ув′язнення Сенцова | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.11.2018

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Культура й стиль життя

Французький режисер відмовився їхати в Росію через ув'язнення Сенцова

Французький режисер Жан-Люк Годар відхилив запрошення до Росії у зв'язку з ув'язненням українського режисера Олега Сенцова.

Жан-Люк Годар відмовився їхати до РФ

Жан-Люк Годар відмовився їхати до РФ

Французький кінорежисер Жан-Люк Годар відхилив запрошення до Росії у зв'язку з ув'язненням українського режисера Олега Сенцова.

DW.COM

Ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов заповів екранізацію своїх сценаріїв режисерці Євгенії Врадій, а спадкоємцями призначив своїх дітей Аліну та Владислава. (26.10.2018)

Міністерство закордонних справ Польщі нагородило українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській колонії, премією Pro Dignitate Humana - "За людську гідність". (23.10.2018)

У понеділок, 19 листопада, Товариство кінорежисерів Франції оприлюднило лист Годара на адресу керівника відділу сучасного мистецтва російського Ермітажу Дмитра Озеркова. У відповідь на запрошення відвідати відкриття мистецької інсталяції, Ґодар зазначив, що він "не може собі дозволити відвідувати Ермітаж" у зв'язку з "умовами ув'язнення кінорежисера Олега Сенцова".

Кінокласик Жан-Люк Годар, якому невдовзі виповниться 88 років, активно виступає на підтримку Сенцова, порівнюючи його з відомими радянськими дисидентами Олександром Солженіциним та Василем Гроссманом. У серпні 2018 він долучився до звернення інтелектуалів, зокрема, за участі німецького режисера Віма Вендерса (Wim Wenders) та його фінського колеги Акі Каурісмякі, котрі вимагали від президента Росії Володимира Путіна звільнити Сенцова.

Український режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року з вимогою звільнити з російських тюрем усіх українських політв'язнів.

  • зал засідань Європарламенту

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Номінація та резолюція Європарламенту

    Олег Сенцов отримав премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки" за 2018 рік. Європарламент і раніше висловлював солідарність з українським режисером, коли у червні ухвалив резолюцію з вимогою про його звільнення з російської в'язниці. На підтримку Сенцова висловлювалися і багато інших впливових організацій та діячів культури.

  • Журі Венеціанського фестивалю

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Журі Венеціанського фестивалю

    У вересні 2018 року за звільнення українського режисера виступило журі 75-го Венеціанського кінофестивалю (на фото) на чолі з дворазовим володарем "Оскара" режисером Гільєрмо Дель Торо. Сенцова "ув'язнили і піддали тортурам ... після суду, який явно не поважав право на захист", - йшлося у листі. Серед членів журі були британська акторка Наомі Уоттс та її австрійський колега Крістоф Вальц.

  • мер Парижа Анн Ідальго

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Акти підтримки від мера Парижа

    Мер Парижа Анн Ідальго взяла участь у липневій акції за звільнення українського режисера. Тоді учасники заходу розмістили на будівлі мерії міста банер з фотографією Сенцова. А у вересні Ідальго повідомила, що він став почесним громадянином французької столиці. "Це символічний акт. Акт надії", - написала мер Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезір

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Заклик ОБСЄ до Лаврова

    У червні 2018 року представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір (на фото) надіслав листа главі МЗС РФ Сергію Лаврову із закликом звільнити українського режисера. "Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно відпустити його. Тримання під вартою є необґрунтованим", - писав Дезір.

  • Стівен Кінг

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Стівен Кінг - до першого дня ЧС-2018

    Один з найвідоміших сучасних письменників Стівен Кінг у перший день ЧС-2018 у Росії на своїй сторінці у Twitter нагадав про голодування Олега Сенцова. "Приєднуйтесь до моєї боротьби за звільнення цього українського режисера, несправедливо засудженого в Росії. Часу мало, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг.

  • Джонні Депп та Олег Сенцов

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Проект за участю Джонні Деппа

    Наприкінці 2016 року зірка Голлівуду Джонні Депп взяв участь у кампанії "Ув’язнені за мистецтво". Він сфотографувався для футболки із закликом "Звільніть Олега Сенцова! Мистецтво - це не злочин".

  • Світлана Алексієвич

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    "Олегу, живи!"

    Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич у травні 2018 року підписала звернення 130 вчених і діячів культури на підтримку режисера. А в липні, коли білоруський ПЕН-центр заявив про приєднання до кампанії за звільнення Сенцова, вона зазначила: "Ми знаємо, що свобода - це довгий шлях. Олегу, живи! Ти нам потрібен".

  • Жан-Люк Годар

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Французькі діячі мистецтва

    У серпні газета Le Mond опублікувала колективну заяву понад сотні французьких діячів мистецтва на чолі з міністром культури країни Франсуа Ніссеном. "Не діяти - значить дати Сенцову померти, це буде відмова від наших принципів", - наголошувалося в листі. Серед підписантів був і режисер Жан-Люк Годар (на фото), володар почесного "Оскара" за внесок у розвиток кінематографу.

  • Джонатан Літтель

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Эстафетне голодування в Парижі

    У вересні перед посольством РФ у Парижі по черзі голодували активісти та діячі мистецтва. Вони замінювали одне одного кожні 24 години. В акції взяв участь лауреат Гонкурівської премії американо-французький письменник Джонатан Літтель (на фото). "Мета наших акцій - підняти політичну ціну смерті Олега Сенцова", - розповів він в інтерв'ю DW.

  • Арт Шпігельман

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Лауреати Пулітцера і Букера

    Червневе звернення американського ПЕН-центру за звільнення Олега Сенцова підписали близько 50 діячів культури. Серед них - лауреат Букерівської премії письменник Салман Рушді та лауреат Пулітцерівської премії Арт Шпігельман (на фото).

  • Андрій Звягінцев

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Звернення Звягінцева, Хаматової та інших до Путіна

    У червні 2018 року деякі російські діячі культури теж виступили на підтримку українського режисера. "Нам треба пом'якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас", - сказано в зверненні до Володимира Путіна, яке підписали режисери Андрій Звягінцев (на фото) і Олександр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак.


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Правозахисна премія Європарламенту - Олегу Сенцову (25.10.2018)

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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

Як всесвітньо відомі діячі культури підтримують українського режисера і політв'язня Кремля Олега Сенцова. (25.10.2018)  

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Правозахисна премія Європарламенту - Олегу Сенцову (25.10.2018)  

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