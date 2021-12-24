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Франсуа Фійон - французький політик, член партії "Республіканці". Франсуа Фійон був кандидатом у президенти Франції на виборах 2017-го року. Під час президентства Ніколя Саркозі він обіймав посаду прем'єр-міністра. Католик Фійон дотримується ультраконсервативних поглядів і обіцяє повернути сім'ю в "центр політики". Він скептично ставиться до права на усиновлення для одностатевих пар і пропонує посилити спостереження держави за мусульманами. У своїй програмі Фійон виступає за масштабні економічні реформи, у тому числі - скорочення державних витрат і кількості держслужбовців. У Фійона під час роботи прем'єром склалися теплі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним. Правий політик виступає за скасування санкцій, запроваджених ЄС в 2014 році через дії Росії в Україні. Під час передвиборчої кампанії 2017-го року він спочатку вважався фаворитом гонки. Однак його популярність впала після скандалу, коли з'явилася інформація, що Фійон нібито влаштував на фіктивну роботу дружину і дітей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.