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Франсуа Фійон

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франсуа Фійон".

Франсуа Фійон - французький політик, член партії "Республіканці". Франсуа Фійон був кандидатом у президенти Франції на виборах 2017-го року. Під час президентства Ніколя Саркозі він обіймав посаду прем'єр-міністра. Католик Фійон дотримується ультраконсервативних поглядів і обіцяє повернути сім'ю в "центр політики". Він скептично ставиться до права на усиновлення для одностатевих пар і пропонує посилити спостереження держави за мусульманами. У своїй програмі Фійон виступає за масштабні економічні реформи, у тому числі - скорочення державних витрат і кількості держслужбовців. У Фійона під час роботи прем'єром склалися теплі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним. Правий політик виступає за скасування санкцій, запроваджених ЄС в 2014 році через дії Росії в Україні. Під час передвиборчої кампанії 2017-го року він спочатку вважався фаворитом гонки. Однак його популярність впала після скандалу, коли з'явилася інформація, що Фійон нібито влаштував на фіктивну роботу дружину і дітей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрем'єр Франції Фійон увійшов до правління російської компанії Сибур

Експрем'єр Франції Фійон увійшов до правління російської компанії "Сибур" 24.12.2021

Французький політик Франсуа Фійон, якого минулого року засудили за фіктивне працевлаштування своєї дружини, став незалежним директором найбільшої нафтогазохімічної компанії Росії.
Коментар: У Франції ніхто не вищий за закон - навіть Саркозі

Коментар: У Франції ніхто не вищий за закон - навіть Саркозі 03.03.2021

Вирок колишньому президенту Ніколя Саркозі є сигналом правлячій еліті Франції, яка давно звикла залишатися безкарною. Таким чином суд сприяє демократії, вважає Барбара Везель.
Експрем'єра Франції Фійона засудили до двох років в'язниці

Експрем'єра Франції Фійона засудили до двох років в'язниці 29.06.2020

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон та його дружина засуджені через шахрайство з працевлаштуванням останньої. Окрім сплати штрафів вони мають повернути Національним зборам понад мільйон євро.

Французьким парламентарям заборонили брати на роботу родичів

Французьким парламентарям заборонили брати на роботу родичів 03.08.2017

Парламент Франції підтримав закон, покликаний запобігти "фіктивним працевлаштуванням". Відтепер депутати не зможуть брати на роботу своїх родичів.
Боротьба проти корупції у Франції: моральність політиків хочуть закріпити законом

Боротьба проти корупції у Франції: моральність політиків хочуть закріпити законом 16.06.2017

Президент Франції Еммануель Макрон хоче зробити французьких політиків "більш моральними". Їм, приміром, заборонять брати на роботу близьких родичів. Відповідний закон незабаром збираються ухвалити в парламенті країни.

Портрет Еммануеля Макрона: продукт французької еліти та переконаний європеєць

Портрет Еммануеля Макрона: продукт французької еліти та переконаний європеєць 08.05.2017

У другому турі президентських виборах у Франції переміг лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон. DW зібрала головне про його життєвий шлях та політичні погляди, які він відстоює.
Президентські вибори у Франції можуть згуртувати країну

Президентські вибори у Франції можуть згуртувати країну 06.05.2017

Вибори президента у Франції чіткіше окреслили розкол у суспільстві між багатими людьми та тими, хто менш успішний. Але другий тур голосування, який відбудеться 7 травня, може об'єднати їх. Репортаж з Парижа Лізи Луї.

Ле Пен вкрала проєвропейські тези у Фійона (02.05.2017) 02.05.2017

Антиєвропейська риторика правопопулістки Марін Ле Пен пом'якшилася. Але тези про Європу виявились плагіатом з промови Фійона. Скандал про це спалахнув за лічені дні до другого туру виборів у Франції.

Ле Пен закидають плагіат промови Фійона

Ле Пен закидають плагіат промови Фійона 02.05.2017

Лідерка правопопулістів скористалася у своїй промові кількома фразами, які раніше озвучував її суперник Франсуа Фійон. Вона не вказала, що це були цитати. Тепер Ле Пен критикують за плагіат.
Очима карикатуриста: вибори у Франції, або Кремль піймав облизня?

Очима карикатуриста: вибори у Франції, або Кремль піймав облизня? 24.04.2017

Проросійські кандидати на виборах у Франції поступилися проєвропейському: Франсуа Фійон до другого туру не вийшов, Марін Ле Пен вийшла, але шансів на перемогу в Еммануеля Макрона в неї катма. Погляд Сергія Йолкіна.
Напружені вибори президента Франції: все не так однозначно

Напружені вибори президента Франції: все не так однозначно 23.04.2017

Правопопулістка Марін Ле Пен має з легкістю вийти до другого туру президентських виборів у Франції. Схоже, що її зупинять у другому турі. Але хто це зробить? Читайте у матеріалі Бернда Ріґерта.

Президентські вибори у Франції пройдуть на тлі безпрецедентних заходів безпеки

Президентські вибори у Франції пройдуть на тлі безпрецедентних заходів безпеки 22.04.2017

Безпеку волевиявлення французьких громадян забезпечуватимуть 50 тисяч поліцейських та 7 тисяч військових. У заморських територіях Франції голосування вже почалося.
Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти

Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти 22.04.2017

У першому турі президентських виборів у Франції змагаються 11 кандидатів. DW представляє біографії та погляди найбільш відомих учасників перегонів, які борються за вихід у другий тур.
Коментар: Бунт французьких сірих

Коментар: Бунт французьких сірих 22.04.2017

Політика Франсуа Олланда була якою завгодно, але не лівою. Очікувана в неділю катастрофа соціалістів на президентських виборах у Франції дає їм можливість оновити свої програмні засади, вважає Керстен Кніпп.
Опитування: Макрон та Ле Пен майже зрівнялись у шансах на перемогу

Опитування: Макрон та Ле Пен майже зрівнялись у шансах на перемогу 21.04.2017

Центриста Еммануеля Макрона та крайньоправу Марін Ле Пен у першому турі президентських виборів у Франції готові підтримати по 23 відсотки виборців. Про це свідчать результати опитування BVA.
Вибори у Франції: незначний розрив між чотирма лідерами перегонів

Вибори у Франції: незначний розрив між чотирма лідерами перегонів 19.04.2017

Шанси на вихід до другого туру французьких президентських виборів мають чотири кандидати - Еммануель Макрон, Марін Ле Пен, Франсуа Фійон та Жан-Люк Меланшон.
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