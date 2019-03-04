Франкó - не Фрáнко, або Мадридські пристрасті довкола пам'ятника Каменяреві

Ініціатива увічнити пам'ять відомих українських літераторів в Іспанії належить як українській громаді, так і посольству України. Ідеться про таких діячів української культури, як Тарас Шевченко, Іван Франко і Леся Українка. У цілому, іспанці підтримують цю ідею. Отже, "перші ластівки" вже є: минулого січня площа біля посольства України у Мадриді отримала ім'я Лесі Українки. Тепер мерія вирішує питання про пам'ятник Франку. Але ця справа просувається не так швидко, як цього хотіла би діаспора.

Пам'ятник вже готовий

Бронзовий пам'ятник Іванові Франку, якого біографи називають "універсальним генієм культури", зважаючи на його літературну діяльність і праці в галузі філософії, лінгвістики, історії й інших наук, вже готовий. Його можна було би хоч зараз встановити у Мадриді, розповів у розмові з DW член створеного 2017 року Об'єднання асоціацій українців Іспанії для монументалізації Івана Франка Андрій Модрицький. За його словами, пам'ятник зараз перебуває на Львівщині, і місцева влада "готова посприяти доставці у Мадрид".

Активісти Об'єднання Петро Варцаба (л) та Андрій Модрицький (п)

Модрицький розповів, що до мерії Мадрида від активістів вже надійшло два листи, у яких ішлося про прохання виділити місце для встановлення пам'ятника й стверджувалося, що монумент може стати "не лише прикрасою одного з парків столиці, але й стати певним символом іспано-української дружби, сприяти її розвиткові". До слова, почесна голова Об'єднання - правнучка Франка і мешканка Мадрида Іванна Міліянчук.

Франкó - не Фрáнко!

Між іншим, деякі представники громади, як розповів у приватній розмові один з представників української діаспори, вже виявляють "нетерплячку" і навіть звертаються зі скаргами до преси. Вони вважають, що Україна повинна натиснути на мерію Мадрида, підозрюючи, що хтось навмисне затягує питання про пам'ятник чи навіть не хоче його встановлювати. Наприклад, бо прізвище письменника співзвучне із прізвищем іспанського диктатора, який помер 1975 року, - Франсіско Фрáнко.

Хоча жодного прямого зв'язку із пам'ятником українському літераторові чи політичного підґрунтя, на відміну від історії з меморіальною дошкою у Відні, тут немає. За збігом обставин, ім'я Франсіско Франко останнім часом знову на слуху в Іспанії: бурхлива полеміка щодо постаті іспанського каудильйо розгорілася торік із новою силою через запропоноване урядом перепоховання останків диктатора. Однак зараз ці плани зійшли нанівець.

Юрист: "Експрес-рішення" тут не буде

Начальник юридичної служби мадридської мерії Хуліо Сесар Сантос у розмові з DW закликав "не ставити воза поперед коня". Юрист додає, що "шановні члени української діаспори все-таки повинні розуміти, що мерія не може прийняти "експрес-рішення" з такого нетрадиційного питання", адже творчість і постать Івана Франка досі мало відома мадридцям. Тому адміністрації столиці доведеться докласти зусиль, аби переконати городян у доречності встановлення пам'ятника. За його словами, це "нормальна практика у демократичному суспільстві". Тож ідеться про суто бюрократичні процедури, жодної політики.

На практиці це виглядає так: спочатку ініціативу розглядають у секретаріаті мера. У випадку позитивного рішення, її направляють на розгляд в управління культури мерії, де вивчають проект пам'ятника й саму персону, якій присвячений монумент. Відтак управління планування міської забудови обирає відповідне місце і вивчає, чи "впишеться" пам'ятник у місцевий ландшафт.

Після обговорення у мерії проект передають до адміністрації міського району, у якому встановлять пам'ятник. І тут, окрім повторного вивчення експертами, на проект чекає обов'язкове затвердження районною радою - депутатами від різних партій, які представляють місцевих мешканців. У деяких випадках проводять опитування населення. Усе це, звичайно, потребує часу, підтверджує правник.

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба на тлі Площі Лесі Українки у Мадриді

Підтримка посольства

Ідею увічнити пам'ять співвітчизників, зрозуміло, підтримує і посольство України, підтвердив DW офіційний представник. Дипломати зустрічаються з мером Мадрида Мануелою Карменою та іншими представниками міської адміністрації. Першим результатом цієї роботи і стало рішення мерії перейменувати площу на честь Лесі Українки.

Але це, звісно, лише початок, продовжив представник посольства. "У майбутньому ми вважаємо за можливе вирішити питання про пам'ятники". Стосовно монумента Франкові, то цей проект "перебуває на стадії опрацювання й базового вивчення в мерії". Але зважаючи на тривалу процедуру розгляду таких питань, на швидкі рішення, навіть за найбільш доброзичливого ставлення з боку мерії, розраховувати не варто, кажуть у посольстві.