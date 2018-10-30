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Фрайбург

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фрайбург".

Фрайбург - місто в Німеччині. Фрайбург розташовано у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Фрайбурзі відбулися протести після групового зґвалтування дівчини

У Фрайбурзі відбулися протести після групового зґвалтування дівчини 30.10.2018

Близько двох тисяч людей вийшли на вулиці німецького Фрайбурга після того, як кілька чоловіків зґвалтували 18-річну дівчину. У справі заарештували сімох громадян Сирії та одного німця.
У Німеччині засудили пару за зґвалтування та сутенерство власної дитини

У Німеччині засудили пару за зґвалтування та сутенерство власної дитини 07.08.2018

Жінка на півдні Німеччини ґвалтувала та примушувала до проституції нині 10-річного сина. Разом зі своїм партнером вона поширювала відео зґвалтувань у "даркнеті". Зловмисників засудили до понад 12 років ув'язнення.
360 градусів: Європа-парк - найбільший парк розваг Німеччини (відео)

360 градусів: "Європа-парк" - найбільший парк розваг Німеччини (відео) 11.12.2017

Понад 100 атракціонів та майже цілодобова шоу-програма – це найбільший у Німеччині парк дозвілля "Європа-парк". Випробуйте найкрутіші розваги, скориставшись відео 360 градусів.
Транспортна інфраструктура - Львів звернувся до досвіду Німеччини

Транспортна інфраструктура - Львів звернувся до досвіду Німеччини 05.10.2017

Як реформувати транспортний рух у місті з користю? Німецькі експерти приїхали до Львова, щоб поділитись своїм досвідом і розповісти, як можна зробити місто мобільнішим і екологічнішим.
Фрайбург допоможе спальним районам Львова

Фрайбург допоможе спальним районам Львова 26.05.2017

У львівській ратуші мери Фрайбурга та Львова підписали угоду про співпрацю в галузі енергозбереження і озеленення трьох мікрорайонів міста.

У Німеччині біженцю висунули обвинувачення у вбивстві студентки

У Німеччині біженцю висунули обвинувачення у вбивстві студентки 30.03.2017

Біженця у ФРН обвинувачують у тому, що в жовтні 2016 року він зґвалтував і вбив німецьку студентку. Через невизначеність віку підсудного його можуть засудити як неповнолітнього.
Тонка межа: вбивство студентки у Німеччині, суперечка про біженців та роль ЗМІ

Тонка межа: вбивство студентки у Німеччині, суперечка про біженців та роль ЗМІ 05.12.2016

У справі про резонансне вбивство студентки на півдні Німеччини затриманий підозрюваний - біженець з Афганістану. У ЗМІ та соціальних мережах спалахнула дискусія про висвітлення таких злочинів.
ЗМІ: У Фрайбурзі біженцям заборонили відвідувати клуби

ЗМІ: У Фрайбурзі біженцям заборонили відвідувати клуби 23.01.2016

Власники клубів Фрайбурга заявляють, що заборона пов'язана з випадками сексуальних домагань і крадіжок. У міській адміністрації запевняють в порядності біженців.

Розпещений сонцем Фрайбург 28.05.2013

Багатий на сонячні дні Фрайбург приваблює відвідувачів не лише своїм кліматом, але й гарною історичною частиною міста та чудовою кухнею.

Другий найкращий снайпер Бундесліги переїде до Києва? 20.06.2011

За даними німецького спортивного журналу «Kicker», «Динамо» (Київ) зробило вигідну пропозицію «Фрайбургу» щодо трансферу нападника Папіса Демба Сіссе, у минулому сезоні другого найкращого бомбардира Бундесліги.
Чому лідирують аутсайдери? Командний дух приносить плоди в німецькому футболі

Чому лідирують аутсайдери? Командний дух приносить плоди в німецькому футболі 12.12.2010

Майнц, Ганновер, Фрайбург... Хто б міг подумати, що ці середнячки, ба навіть аутсайдери очолять турнірну таблицю німецького чемпіонату з футболу. Знавці пояснюють – усьому причиною командний дух, або німецькою Teamgeist.
Університет імені Альберта-Людвіґа у Фрайбурзі

Університет імені Альберта-Людвіґа у Фрайбурзі 05.03.2010

Розташований у федеральній землі Баден-Вюрттемберг цей традиційний університет спеціалізується на гуманітарних науках. Він користується популярністю й серед іноземців, які складають 16 відсотків серед усіх студентів.