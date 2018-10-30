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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фрайбург".
Фрайбург - місто в Німеччині. Фрайбург розташовано у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Майнц, Ганновер, Фрайбург... Хто б міг подумати, що ці середнячки, ба навіть аутсайдери очолять турнірну таблицю німецького чемпіонату з футболу. Знавці пояснюють – усьому причиною командний дух, або німецькою Teamgeist.