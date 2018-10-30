У Німеччині біженцю висунули обвинувачення у вбивстві студентки

Біженця у ФРН обвинувачують у тому, що в жовтні 2016 року він зґвалтував і вбив німецьку студентку. Через невизначеність віку підсудного його можуть засудити як неповнолітнього.