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ФПГ "Фінанси та кредит"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фінанси та кредит". Фінанси та кредит - українська фінансово-промислова група.

"Фінанси та кредит" є українською фінансово-промисловою групою. До її складу входить, зокрема, холдинг "АвтоКрАЗ", "Полтавський ГКЗ, шинний завод "Валса". До ФПГ "Фінанси та кредит" входив також однойменний банк, який 2015 року було оголошено банкрутом і ліквідовано. Лідером групи є Костянтин Жеваго, який з 1998 року неодноразово обирався до Верховної Ради України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ексдепутата і бізнесмена Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Ексдепутата і бізнесмена Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук 15.07.2021

Костянтина Жеваго підозрюють в організації розтрати майна банку "Фінанси та Кредит" на 113 мільйонів доларів. Інтерпол оголосив його в розшук за запитом Державного бюро розслідувань.
Суд стягнув з Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень на користь НБУ

Суд стягнув з Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень на користь НБУ 02.10.2019

Суд у Києві стягнув з ексвласника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго на користь НБУ 1,5 мільярда гривень в рахунок погашення заборгованості банку.
Жеваго заперечує обвинувачення ДБР у розтраті коштів банку Фінанси та кредит

Жеваго заперечує обвинувачення ДБР у розтраті коштів банку "Фінанси та кредит" 30.09.2019

Повідомлення про підозру згідно із законодавством України Костянтин Жеваго не отримував, наголошують у компанії Ferrexpo. Бізнесмен також звинуватив ДБР в поширенні недостовірної інформації.
Костянтина Жеваго підозрюють у розкраданні коштів з банку Фінанси та Кредит

Костянтина Жеваго підозрюють у розкраданні коштів з банку "Фінанси та Кредит" 27.09.2019

Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в причетності до розкрадання 2,5 мільярда гривень з його власного банку.
Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив

Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив 30.10.2017

Блокада, націоналізація та спад економіки майже не вплинули на рівень статків найбагатших українців. Як олігархам вдається не тільки зберігати, а й примножувати свої доходи, розбиралась DW.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються

Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються 15.02.2017

Банки, що ліквідуються в Україні, винні вкладникам 243 мільярди гривень. Шансів повернути гроші небагато.

Вкладникам збанкрутілих банків спростять повернення грошей

Вкладникам збанкрутілих банків спростять повернення грошей 20.11.2015

З наступного року вкладники збанкрутілих банків зможуть отримувати назад свої кошти через будь-який банк, який вони зможуть обрати самостійно. Це значно спростить повернення коштів потерпілим вкладникам.
НБУ визнав неплатоспроможним банк Фінанси та Кредит

НБУ визнав неплатоспроможним банк "Фінанси та Кредит" 17.09.2015

Перелік неплатоспроможних банків в Україні поповнився одним із найбільших і найстаріших - банком "Фінанси та Кредит".