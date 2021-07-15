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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фінанси та кредит". Фінанси та кредит - українська фінансово-промислова група.
"Фінанси та кредит" є українською фінансово-промисловою групою. До її складу входить, зокрема, холдинг "АвтоКрАЗ", "Полтавський ГКЗ, шинний завод "Валса". До ФПГ "Фінанси та кредит" входив також однойменний банк, який 2015 року було оголошено банкрутом і ліквідовано. Лідером групи є Костянтин Жеваго, який з 1998 року неодноразово обирався до Верховної Ради України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.