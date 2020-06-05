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Фотофіксація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фотофіксація".

Мається на увазі фотофіксація порушень правил дорожнього руху. Фотофіксація використовується, наприклад, для контролю за дотриманням водіями дозволеної швидкості на дорогах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео)

Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео) 05.06.2020

У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?

Штрафи на дорогах Німеччини: як карають водіїв і пішоходів за порушення ПДР (05.06.2020) 05.06.2020

У Німеччині забрати водійські права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для німецьких водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. DW пояснює, як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині.

Перший радар швидкості, який неможливо обдурити (16.01.2019) 16.01.2019

У Німеччині з'явився перший "дистанційний" радар, який змусить водіїв постійно дотримуватися правил дорожнього руху. Чи справді фанатам швидкості доведеться "пригальмувати"?

2019: як зміниться життя українців у Новому році? (відео)

2019: як зміниться життя українців у Новому році? (відео) 02.01.2019

Підвищення зарплат і пенсій, нові правила отримання субсидій і оплати за комуналку, а також нововведення для пацієнтів та водіїв.

Нові зарплати, штрафи, вибори: що зміниться для українців у 2019? (28.12.2018) 28.12.2018

Підвищення зарплат і пенсій, нові правила отримання субсидій і оплати за комуналку, а також зміни для пацієнтів та водіїв. DW - про головні нововведення, які принесе українцям 2019 рік.
TruCam проти порушників: як працює відеофіксація на дорогах (відео)

TruCam проти порушників: як працює відеофіксація на дорогах (відео) 23.11.2018

Патрульна поліція вже місяць фіксує перевищення швидкості руху за допомогою лазерного приладу TruCam. Поки на весь Київ їх лише два. Та незабаром все зміниться, а штрафи - зростуть, обіцяють у поліції.

TruCam у дії: як ловлять порушників на київських дорогах (23.11.2018) 23.11.2018

Патрульна поліція вже місяць фіксує перевищення швидкості руху за допомогою лазерного приладу TruCam. Поки на весь Київ їх лише два. Та незабаром все зміниться, а штрафи - зростуть, обіцяють у поліції. Як функціонує TruCam?

TruCAM в дії: як водіїв каратимуть за перевищення швидкості (16.10.2018) 16.10.2018

Від 16 жовтня поліція починає карати штрафами водіїв, які перевищили швидкість і це зафіксували камери TruCAM. Щоправда, розмір штрафів доволі символічний. Чи сприятиме це безпеці на дорогах?
Фіксація швидкості в Україні: де і як контролюватимуть

Фіксація швидкості в Україні: де і як контролюватимуть 10.10.2018

Поліція почала контролювати швидкість на українських дорогах вручну. DW з'ясовувала, як і де це відбуватиметься та чи допоможе такий крок покращити ситуацію на дорогах.

Автоматична фото- і відеофіксація порушень на дорогах: чого чекати? (04.10.2018) 04.10.2018

Знову камери на дорогах. Вони фіксуватимуть порушення правил в автоматичному режимі. Фото- і відеофіксацію вже запроваджували 10 років тому, але штрафи тоді масово оскаржували в суді. Як це працюватиме нині?

Нові правила паркування: відеофіксація і штрафи поштою (27.09.2018) 27.09.2018

Що треба знати про нові правила паркування, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації автомашини? DW розібралася у новому законі про реформу системи паркування. Президент Петро Порошенко підписав його ще у березні, а нині, через 180 днів, закон нарешті набув чинності.

Як ловлять гонщиків у Німеччині

Як ловлять "гонщиків" у Німеччині 24.07.2018

В Україні планують повернути швидкісний контроль на дорогах. У Німеччині ж перевищення швидкості почали фіксувати ще в 1950-х роках, а не так давно посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах.
Найважливіше про нові правила паркування (відео)

Найважливіше про нові правила паркування (відео) 29.03.2018

Президент України підписав закон про реформу системи паркування. Ми зробили підбірку найважливіших норм, які варто знати, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації.

Як ловлять та карають гонщиків на німецьких дорогах

Як ловлять та карають "гонщиків" на німецьких дорогах 20.10.2017

Уперше фіксувати перевищення швидкості за допомогою спеціальної техніки в Німеччині розпочали в 1950-тих роках. Нещодавно ж у ФРН посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах.
Фотофіксація порушень ПДР: як ловлять гонщиків у Німеччині (фотогалерея)

Фотофіксація порушень ПДР: як ловлять "гонщиків" у Німеччині (фотогалерея) 27.01.2017

Уперше фіксувати перевищення швидкості за допомогою спеціальної техніки в Німеччині розпочали в 1950-тих. Цього року першому з приладів фотофіксації порушень правил дорожнього руху виповнюється 60.
Кабмін: Огляд товарів на митниці фіксуватимуть на фото та відео

Кабмін: Огляд товарів на митниці фіксуватимуть на фото та відео 08.06.2016

На думку прем'єр-міністра, митник не повинен бути сам під час огляду товарів. Нововведення допоможе зробити роботу митниці прозорішою і зменшити рівень корупції, вважають у Кабміні.
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