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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фотофіксація".
Мається на увазі фотофіксація порушень правил дорожнього руху. Фотофіксація використовується, наприклад, для контролю за дотриманням водіями дозволеної швидкості на дорогах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?
У Німеччині забрати водійські права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для німецьких водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. DW пояснює, як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині.
Патрульна поліція вже місяць фіксує перевищення швидкості руху за допомогою лазерного приладу TruCam. Поки на весь Київ їх лише два. Та незабаром все зміниться, а штрафи - зростуть, обіцяють у поліції. Як функціонує TruCam?
Що треба знати про нові правила паркування, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації автомашини? DW розібралася у новому законі про реформу системи паркування. Президент Петро Порошенко підписав його ще у березні, а нині, через 180 днів, закон нарешті набув чинності.