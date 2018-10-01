 Фотографа Арно засудили до двох років за звинуваченням у зґвалтуванні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

Фотографа Арно засудили до двох років за звинуваченням у зґвалтуванні

Судді визнали відомого фотографа і режисера Жан-Клода Арно винним в зґвалтуванні, засудивши його до двох років ув'язнення. Через скандал з Арно цього року вручення Нобелівської премії з літератури не буде.

Жан-Клод Арно

Жан-Клод Арно

Відомий фотограф та режисер Жан-Клод Арно проведе два роки в в'язниці. Такий вирок ухвалили в понеділок, 1 жовтня, судді суду в Стокгольмі, котрі визнали Жан-Клода Арно винним у справі про зґвалтування. Йдеться про сексуальний злочин, скоєний у ніч з 5-го на 6-го жовтня 2011 року, повідомляє агенція новин dpa.

Насправді проти Арно ведеться справа про подвійне зґвалтування. Другий випадок, через який його звинувачують, був у грудні 2011 року. Утім, теперішній вирок проти 72-річного Арно стосується лише першого випадку.

У листопаді 2017 року після поширення кампанії #MeToo загалом 18 жінок звинуватили Арно в домаганнях. Ці жінки були співробітницями Шведської академії, а також дружинами чи доньками членів академії, що присуджує Нобелівську премію з літератури. Потерпілі переконані, що академія знала про протизаконні дії Арно. Одна з жертв домагань заявила, що Арно двічі зґвалтував її в 2011 році. Сам фотограф всі звинувачення відкидав.

Під час скандалу навколо домагань також з'явилася інформація, що культурний центр, котрий очолював Арно, отримував фінансування з Нобелівського фонду. Згодом дружина Арно - шведська поетеса і прозаїк Катарина Фростенсон відмовилася від членства в Шведській академії. Загалом 6 членів академії припинили роботу, що зробило цей орган недієздатним. Через скандал навколо Арно журі Шведської академії вирішило не вручати цього року Нобелівську премію з літератури.

DW.COM

Нобелівську премію з літератури у 2018 році не вручатимуть

Шведська академія нині розбирається з секс-скандалом та закидами у корупції. Лаурета Нобелівської премії з літератури цього року визначатимуть, скоріш за все, у 2019 році. (04.05.2018)  

Нелегкий вибір - за лаштунками Шведської академії

Шведська академія в Стокгольмі, яка визначає лауреатів Нобелівської премії в галузі літератури, знову підготувала справжню несподіванку. Жоден з прогнозів не виправдася й цього року. Нагорода так і не дісталася ані американським письменникам Філіпу Роту або Дону ДеЛілло, ані шведському поету Тумасу Транстрьомеру чи сирійсько-ліванському лірику Адонісу. Вибір зробили на користь 75-річного британського д (15.10.2005)  

Вручення Нобелівської премії з літератури опинилося під загрозою

Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, перебуває на межі самоліквідації. Ще ніколи претензії до неї не були настільки серйозними, як зараз. (10.04.2018)  

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Докладно

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