Фотографа Арно засудили до двох років за звинуваченням у зґвалтуванні

Відомий фотограф та режисер Жан-Клод Арно проведе два роки в в'язниці. Такий вирок ухвалили в понеділок, 1 жовтня, судді суду в Стокгольмі, котрі визнали Жан-Клода Арно винним у справі про зґвалтування. Йдеться про сексуальний злочин, скоєний у ніч з 5-го на 6-го жовтня 2011 року, повідомляє агенція новин dpa.

Насправді проти Арно ведеться справа про подвійне зґвалтування. Другий випадок, через який його звинувачують, був у грудні 2011 року. Утім, теперішній вирок проти 72-річного Арно стосується лише першого випадку.

У листопаді 2017 року після поширення кампанії #MeToo загалом 18 жінок звинуватили Арно в домаганнях. Ці жінки були співробітницями Шведської академії, а також дружинами чи доньками членів академії, що присуджує Нобелівську премію з літератури. Потерпілі переконані, що академія знала про протизаконні дії Арно. Одна з жертв домагань заявила, що Арно двічі зґвалтував її в 2011 році. Сам фотограф всі звинувачення відкидав.

Під час скандалу навколо домагань також з'явилася інформація, що культурний центр, котрий очолював Арно, отримував фінансування з Нобелівського фонду. Згодом дружина Арно - шведська поетеса і прозаїк Катарина Фростенсон відмовилася від членства в Шведській академії. Загалом 6 членів академії припинили роботу, що зробило цей орган недієздатним. Через скандал навколо Арно журі Шведської академії вирішило не вручати цього року Нобелівську премію з літератури.