Фермери у Румунії у відчаї через закриті ринки і карантин - "Європа у фокусі" (відео)

Хто у Франції з нетерпінням чекає листоношу - "Європа у фокусі" (відео)

У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери. (02.03.2020)