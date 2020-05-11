Фермери у Румунії у відчаї через закриті ринки і карантин - "Європа у фокусі" (відео)

Іспанія: туристична галузь бореться за виживання. Німеччина: зворушлива історія порятунку єврейської дівчинки в часи нацизму. Швеція: чим пояснюється любов шведів до секонд-хенду.
"Європа у фокусі" повертається! Дивіться знову європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:35 Іспанія: туристична галузь бореться за виживання
05:47 Румунія: фермери у відчаї через закриті ринки
11:40 Німеччина: зворушлива історія порятунку єврейської дівчинки в часи нацизму
17:27 Швеція: чим пояснюється любов шведів до секонд-хенду
22:40 Росія: креативні ідеї на карантині
Україна: радіоактивні руїни Чорнобиля приваблюють тисячі туристів. Росія: народна медицина та свячена вода проти коронавірусу. Чехія: завгосп ядерного бункера - робота мрії під землею. (23.03.2020)
ЄС загрожує нова міграційна криза? Чому ведмеді нападають на людей у Карпатах? Чому молодь не затребувана на ринку праці в Іспанії? Дивіться у новому випуску "Європа у фокусі". (09.03.2020)
У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери. (02.03.2020)
Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Австрія: нічні потяги знову в моді. (25.02.2020)