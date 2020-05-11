 Фермери у Румунії у відчаї через закриті ринки і карантин - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.05.2020

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Політика й суспільство

Фермери у Румунії у відчаї через закриті ринки і карантин - "Європа у фокусі" (відео)

Іспанія: туристична галузь бореться за виживання. Німеччина: зворушлива історія порятунку єврейської дівчинки в часи нацизму. Швеція: чим пояснюється любов шведів до секонд-хенду.

Markt in Zagreb Kroatien (DW/G. Gazdek )

Румунські селяни потерпають через закриті продовольчі ринки

"Європа у фокусі" повертається! Дивіться знову європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:35 Іспанія: туристична галузь бореться за виживання

05:47 Румунія: фермери у відчаї через закриті ринки

11:40 Німеччина: зворушлива історія порятунку єврейської дівчинки в часи нацизму

17:27 Швеція: чим пояснюється любов шведів до секонд-хенду

22:40 Росія: креативні ідеї на карантині

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Докладно

Markt in Zagreb Kroatien (DW/G. Gazdek )

Фермери у відчаї через карантин - "Європа у фокусі" (відео)

Як туристична галузь в Іспанії бореться за виживання і чим пояснюється любов шведів до секонд-хенду.  

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