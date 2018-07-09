 Федерація футболу України пропонує Вукоєвичу компенсацію за штраф ФІФА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

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Новини

Федерація футболу України пропонує Вукоєвичу компенсацію за штраф ФІФА

Виключеному з делегації збірної Хорватії екс-гравцеві київського "Динамо" Огнєну Вукоєвичу Федерація футболу України пропонує не лише компенсувати штраф ФІФА, а й готова надати посаду.

Андрій Павелко

Андрій Павелко (фото з архіву)

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко повідомив, що ФФУ вирішила компенсувати штраф, накладений ФІФА на виключеного з делегації збірної Хорватіїекс-гравця київського "Динамо" Огнєна Вукоєвича. Про це Павелко заявив у вівторок, 10 липня, перед журналістами у Києві. "Керівництво Федерації футболу прийняло рішення компенсувати Огнєну Вукоєвичу той штраф, який до нього застосований", - заявив Павелко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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За заяви, що перемога збірної Хорватії над збірною Росії стала "перемогою для України", хорватському тренеру Огнєну Вукоєвичу треба заплатити 15 тисяч швейцарських франків штрафу, постановив дисциплінарний комітет ФІФА. (10.07.2018)

Хорвати у серії післяматчевих пенальті перемогли росіян. Основний та додатковий час чвертьфінального матчу закінчились внічию. Хорватія гратиме з Англією у півфіналі 11 липня. (07.07.2018)

Футбольна федерація Хорватії також перепросила перед російською громадськістю за відео з гаслом "Слава Україні!" (09.07.2018)

Павелко також запевнив, що ФФУ запропонувало юридичну та матеріальну підтримку Вукоєвичу та гравцеві збірної Хорватії Домагою Віді. Крім того, ФФУ хоче домогтися скасування рішення ФІФА щодо Віди та Вукоєвича. "Ми вивчаємо юридичну сторону питання, щоб допомогти Вукоєвичу в разі апеляції на це рішення і звернення до Спортивного арбітражного суду Лозанни", - зазначив Павелко. Президент ФФУ також готовий запропонувати роботу Вукоєвичу в українській федерації.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет ФІФА присудив 15 тисяч швейцарських франків штрафу для Вукоєвича за проукраїнське гасло в поширеному в інтернеті відео після матчу збірної Хорватії проти збірної Росії.

Тоді колишній гравець київського "Динамо" Вукоєвич заявив, що перемога хорватської збірної над росіянами стала також "перемогою для київського "Динамо" і для України". Крім грошового стягнення, Вукоєвич також отримав попередження за "неспортивну поведінку".

Раніше ФІФА оголосила попередження без грошового штрафу хорватському захиснику Домагою Віді, який в цьому ж відео вигукнув: "Слава Україні!".

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