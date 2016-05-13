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Фатма Самура є спортивною функціонеркою із Сенегалу. Вона стара першою жінкою на посаді генерального секретаря Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА). Цю посаду вона обійняла в червні 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.