На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фаст-фуд".

Термін "фаст-фуд" походить від англійського fast food і означає "швидка їжа". Йдеться про страви масового швидкого приготування. Найбільшою ресторанною мережею, яка спеціалізується на фаст-фуд, є американська McDonald's. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.