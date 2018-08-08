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Фаст-фуд

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фаст-фуд".

Термін "фаст-фуд" походить від англійського fast food і означає "швидка їжа". Йдеться про страви масового швидкого приготування. Найбільшою ресторанною мережею, яка спеціалізується на фаст-фуд, є американська McDonald's. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шаурма в Німеччині: як контролюють якість вуличної їжі (08.08.2018) 08.08.2018

400 мільйонів порцій шаурми щороку з'їдається у ФРН. І це не кажучи про картоплю фрі, сосиски, бургери та піццу. Як у Німеччині стежать за якістю усіх цих наїдків?

Популярний фаст-фуд шаурма під загрозою? (05.12.2017) 05.12.2017

ЄС ухвалив суворіші харчові стандарти: до м'яса заборонять додавати фосфати, бо вони спричиняють серцево-судинні захворювання. Через це з німецьких вулиць може зникнути шаурма або, як її тут називають, дьонер-кебаб.

"МакДональдс" у Ватикані обурив італійців (06.01.2017) 06.01.2017

Хвилю обурення викликало відкриття фаст-фуду неподалік собору Святого Петра. Італійці вважають, що Папа суперечить сам собі.
Конкуренти McDonald's ростуть як гриби після дощу

Конкуренти McDonald's ростуть як гриби після дощу 20.05.2015

Тільки-но старий велетень McDonald's дещо здав позиції, як нішу, що відкрилась на ринку, принаймні в Німеччині почали займати молоді інноваційні компанії. Вони теж пропонують бутерброди. В чому ж секрет успіху?
Бургер у кризі: чому гіганти фаст-фуду втрачають клієнтів

Бургер у кризі: чому гіганти фаст-фуду втрачають клієнтів 14.04.2015

Усі найбільші американські мережі швидкого харчування потрапили в одну й ту саму халепу. Вони змагаються з новими конкурентами, відтоком клієнтів та дедалі популярнішим трендом здорового харчування.
Едбастінг - як активісти перемальовують рекламні плакати

Едбастінг - як активісти перемальовують рекламні плакати 20.11.2013

Домальовані кулінарні рецепти на рекламі мережевих фаст-фудів. Креативні кампанії із "спотворення" реклами. Активісти руху едбастінг виступають із рішучим протестом проти суспільства споживання.
Успіх дьонер-кебабу: Як німецько-турецька закуска завойовує Америку

Успіх дьонер-кебабу: Як німецько-турецька закуска завойовує Америку 03.01.2013

Найпопулярніший у ФРН фаст-фуд - "дьонер-кебаб" – походить із турецької кухні. Насправді це арабська шаурма, зроблена за турецьким рецептом. Страву полюбили не лише українці: тепер дьонер завойовує США.
Фаст-фуд у моді - McDonald's у виграші

Фаст-фуд у моді - McDonald's у виграші 23.04.2012

Низькі ціни, нові продукти та ресторани, а ще стабільний попит на фаст-фуд забезпечили мережі швидкого харчування McDonald's зростання прибутків у першому кварталі цього року на п’ять відсотків.
Дьонер-кебаб смакує жителям Східної Європи

"Дьонер-кебаб" смакує жителям Східної Європи 16.09.2011

Популярна страва, яка прийшла до Західної Європи разом з трудовими мігрантами з Туреччини, стрімко завойовує і країни Східної Європи. Найбільший попит на турецьку шаурму "дьонер" нині у Польщі.
Фаст-фуд-ювілей: 70 років тому відкрився перший McDonald's

Фаст-фуд-ювілей: 70 років тому відкрився перший McDonald's 15.05.2010

Історія McDonald's, одного з найбагатших підприємств світу починалася дуже скромно. 15 травня 1940 року брати Річард і Моріс Макдональди відкрили поблизу Лос-Анджелеса свою скромну забігайлівку «McDonald's Bar-B-Q».
Халал-бурґери: Французькі мусульмани їдять лише «правильний» фаст-фуд

Халал-бурґери: Французькі мусульмани їдять лише «правильний» фаст-фуд 12.04.2010

Ще не вщухли у Франції дебати щодо носіння мусульманської хустинки у громадських місцях, вже розгорається новий скандал. Тепер політики обурені тим, що деякі заклади швидкого харчування переорієнтувалися на мусульман.
Фаст-фуд викликає залежність. Майже наркотичну

Фаст-фуд викликає залежність. Майже наркотичну 29.03.2010

Калорійне, жирне і нездорове харчування викликає залежність. У мозку людей, які звикли їсти жирне, відбуваються подібні процеси, як і в наркозалежних та курців. Такого висновку дійшли американські вчені.