Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Фаллуджа

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фаллуджа".

Іракське місто Фаллуджа розташоване приблизно в 50 кілометрах на захід від Багдада. Фаллуджа нараховує понад 320 тисяч жителів. Фаллуджа заселена переважно сунітами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бойовики ІД захопили в полон три тисячі переселенців в Іраку - ООН

Бойовики ІД захопили в полон три тисячі переселенців в Іраку - ООН 05.08.2016

Біженці намагались врятуватись втечею до міста Кіркук, проте були захоплені у полон терористами "Ісламської держави", йдеться у звіті Агентства Організації Об'єднаних Націй з питань біженців.
Кількість загиблих у багдадських терактах зросла до 213

Кількість загиблих у багдадських терактах зросла до 213 04.07.2016

Міністерство охорони здоров'я Іраку оприлюднило нові дані щодо нападів у Багдаді: щонайменше 213 загиблих, понад 200 поранено.
Теракт у Багдаді: кількість жертв перевищила 110 осіб

Теракт у Багдаді: кількість жертв перевищила 110 осіб 03.07.2016

Підрив начиненого вибухівкою автомобіля в столиці Іраку забрав життя щонайменше 115 осіб. Іще близько десяти людей вважаються зниклими безвісти, майже двісті осіб поранені, повідомляють джерела у владі країни.
Десятки загиблих у Багдаді внаслідок подвійного теракту

Десятки загиблих у Багдаді внаслідок подвійного теракту 03.07.2016

За різними даними, від 60 до 83 осіб загинули, десятки отримали поранення внаслідок вибуху начиненого вибухівкою автомобіля у Бададі в ніч на неділю. Другий вибух пролунав у східній частині міста.

DW Новини за 100 секунд (30.06.2016) 30.06.2016

ЦРУ: ІД причетна до теракту в аеропорту Стамбула. На посаду прем'єра Великобританії претендуватиме жінка. Половина німців не виключає вторгнення Москви у Балтію.
Reuters: Коаліція здійснила найуспішнійший авіаудар по позиціях ІД

Reuters: Коаліція здійснила найуспішнійший авіаудар по позиціях ІД 30.06.2016

Атака авіації міжнародної коаліції на позиції "Ісламської держави" під Фаллуджею, за даними агенції Reuters, призвела до серйозних втрат серед джихадистів.
Іракська армія встановила повний контроль над Фаллуджею

Іракська армія встановила повний контроль над Фаллуджею 26.06.2016

Іракська армія повністю звільнила Фаллуджу від бойовиків "Ісламської держави". Під час операції вбито майже 2 тисячі ісламістів, заявив генерал-лейтенант іракської армії Абдул Вахаб Сааді.
Біженцям з Фаллуджі загрожує гуманітарна катастрофа

Біженцям з Фаллуджі загрожує гуманітарна катастрофа 19.06.2016

30 тисяч іракців залишили Фаллуджу протягом трьох днів. Представники гуманітарних організацій не справляються з потоком біженців і закликають владу Іраку вжити заходів для подолання гуманітарної катастрофи.
Через бої з ІД в Іраку загострюється проблема біженців

Через бої з ІД в Іраку загострюється проблема біженців 18.06.2016

Унаслідок боїв в Фаллуджі загострюється ситуація з біженцями. Водночас іракська армія продовжує витісняти бойовиків "Ісламської держави" з їхніх позицій. Після Фаллуджі військові націлились на Мосул.
Іракський прем'єр оголосив про звільнення Фаллуджі від ІД

Іракський прем'єр оголосив про звільнення Фаллуджі від ІД 17.06.2016

Іракський прем'єр Хайдер аль-Абаді оголосив про звільнення Фаллуджі від "Ісламської держави". Він також пообіцяв вибити бойовиків і з північного міста Мосул.
Іракська армія створила коридор для виходу мирного населення з Фаллуджі

Іракська армія створила коридор для виходу мирного населення з Фаллуджі 12.06.2016

Мирне населення підконтрольного терористам "Ісламської держави" міста Фаллуджа отримало більш безпечну можливість полишити місто. Новим коридором скористалися вже чотири тисячі осіб.
Вибухи в Багдаді: понад 25 загиблих та 70 поранених

Вибухи в Багдаді: понад 25 загиблих та 70 поранених 09.06.2016

У Багдаді скоєно два теракти. Один з вибухів був здійснений на військовому блокпосту, внаслідок чого загинуло 12 осіб, інший - у торговельному кварталі міста. Жертвами стали щонайменше 15 людей.
Іракські військові виявили масове поховання біля одного з оплотів ІД

Іракські військові виявили масове поховання біля одного з оплотів ІД 06.06.2016

У могилі, за даними силовиків, тіла близько 400 осіб, більшість з яких - іракські солдати. Місцева влада схиляється до думки, що всі загиблі - жертви бойовиків "Ісламської держави".

DW Новини за 100 секунд (1.06.2016) 01.06.2016

Поліція ФРН посилить заходи безпеки до "Євро-2016". У Швейцарії відбулось відкриття найдовшого у світі залізничного тунелю. Бойовики ІД використовують "живий щит" від наступу урядової армії в Іраці.
ООН: У Фаллуджі ІД використовує як живий щит кілька сотень родин

ООН: У Фаллуджі ІД використовує як "живий щит" кілька сотень родин 01.06.2016

Представники ООН вважають, що в іракському місті Фаллуджа бойовики "Ісламської держави" використовують як "живий щит" до 400 родин місцевих жителів.

DW Новини за 100 секунд (30.05.2016) 31.05.2016

На півдні ФРН через негоду загинули люди. Іракська армія проводить операцію зі звільнення міста-бастіону ІД у Фаллуджі. Головний перемовник від сирійської опозиції на переговорах з мирного врегулювання конфлікту в Сирії заявив про відставку.
Інші статті