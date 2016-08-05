Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фаллуджа".
Іракське місто Фаллуджа розташоване приблизно в 50 кілометрах на захід від Багдада. Фаллуджа нараховує понад 320 тисяч жителів. Фаллуджа заселена переважно сунітами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.