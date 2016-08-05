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Іракське місто Фаллуджа розташоване приблизно в 50 кілометрах на захід від Багдада. Фаллуджа нараховує понад 320 тисяч жителів. Фаллуджа заселена переважно сунітами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.