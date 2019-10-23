 Фактчек DW: Чи може поліграф довести невинуватість депутатів? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Фактчек DW: Чи може поліграф довести невинуватість депутатів? (відео)

Депутати від фракції "Слуги народу" проходять тести на так званому "детекторі брехні", щоб довести свою невинуватість. Чи дійсно поліграф визначає (не)правду? Чи це лише піар-хід українських політиків?

Олександр Дубінський перетворив проходження тесту на поліграфі на шоу (picturealliance/zumapress.com/S. Chuzavkov)

Олександр Дубінський перетворив проходження тесту на поліграфі на шоу

Наввипередки до поліграфа народні депутати України потягнулись після публічних обвинувачень в отриманні хабаря членами парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. За допомогою так званого "детектора брехні" вони хочуть довести свою невинуватість. Та чи може поліграф довести невинуватість депутатів?


 

DW.COM

"Поліграф-шоу": чим закінчиться перевірка "слуг народу"?

Депутати від фракції "Слуга народу" почали проходити тести на детекторі брехні, які ініціював президент України. Чи перевірка на поліграфі допоможе очистити фракційні лави від можливої корупції? (24.10.2019)  

Поліграфолог про перевірку депутатів: "Не варто перетворювати це у розвагу"

Експерт Всеукраїнської асоціації поліграфологів Ігор Іщук розповів DW, яким має бути належне дослідження на детекторі брехні та про те, чи легко сфальсифікувати результати. (24.10.2019)  

Поліція, спецслужби, НАБУ: кого в Україні перевіряють на детекторі брехні

На поліграфі в Україні вже тестували співробітників Нацполіції та НАБУ. Під час прийому на роботу в новостворене Держбюро розслідувань перевірка на детекторі брехні обов'язкова. Чи дає тестування очікуваний результат? (29.08.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Коментар: Детектор брехні для "слуг народу" 23.10.2019

Скандал з підозрами в корупції на адресу 11 депутатів від "Слуги народу" вдарить по репутації Зеленського - незалежно від того, наскільки обґрунтовані ці підозри, вважає Сергій Руденко.

Чи може поліграф довести невинуватість депутатів? Фактчек DW (24.10.2019) 24.10.2019

Депутати від фракції "Слуги народу" проходять тести на так званому "детекторі брехні", щоб довести свою невинуватість. Чи дійсно поліграф визначає (не)правду? Чи це лише піар-хід українських політиків?

Lügendetektor

"Поліграф-шоу": чим закінчиться перевірка "слуг народу"? 24.10.2019

Депутати від фракції "Слуга народу" почали проходити тести на детекторі брехні, які ініціював президент України. Чи перевірка на поліграфі допоможе очистити фракційні лави від можливої корупції?

Реклама

Докладно

Олександр Дубінський перетворив проходження тесту на поліграфі на шоу (picturealliance/zumapress.com/S. Chuzavkov)

Чи може поліграф довести невинуватість депутатів? (відео)

Депутати від "Слуги народу" проходять тести на "детекторі брехні". Чи дійсно поліграф визначає правду? Фактчек DW.  

На новій купюрі буде зображений засновник і перший президент Академії наук України Володимир Вернадський

Гривня входить в епоху трьох нулів

В Україні в обіг входить купюра у тисячу гривень. Паралельно вилучаються дрібні монети.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  