Фактчек DW: Чи може поліграф довести невинуватість депутатів? (відео)

Депутати від фракції "Слуги народу" проходять тести на так званому "детекторі брехні", щоб довести свою невинуватість. Чи дійсно поліграф визначає (не)правду? Чи це лише піар-хід українських політиків?
Наввипередки до поліграфа народні депутати України потягнулись після публічних обвинувачень в отриманні хабаря членами парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. За допомогою так званого "детектора брехні" вони хочуть довести свою невинуватість. Та чи може поліграф довести невинуватість депутатів?
Депутати від фракції "Слуга народу" почали проходити тести на детекторі брехні, які ініціював президент України. Чи перевірка на поліграфі допоможе очистити фракційні лави від можливої корупції? (24.10.2019)
Експерт Всеукраїнської асоціації поліграфологів Ігор Іщук розповів DW, яким має бути належне дослідження на детекторі брехні та про те, чи легко сфальсифікувати результати. (24.10.2019)
На поліграфі в Україні вже тестували співробітників Нацполіції та НАБУ. Під час прийому на роботу в новостворене Держбюро розслідувань перевірка на детекторі брехні обов'язкова. Чи дає тестування очікуваний результат? (29.08.2018)