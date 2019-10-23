Фактчек DW: Чи може поліграф довести невинуватість депутатів? (відео)

Наввипередки до поліграфа народні депутати України потягнулись після публічних обвинувачень в отриманні хабаря членами парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. За допомогою так званого "детектора брехні" вони хочуть довести свою невинуватість. Та чи може поліграф довести невинуватість депутатів?



