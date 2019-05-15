 У EBU не заперечують проти нових правил відбору на ″Євробачення″ в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2019

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Новини

У EBU не заперечують проти нових правил відбору на "Євробачення" в Україні

У Європейській мовній спілці наголосили, що кожна країна-учасниця "Євробачення" встановлює власні правила відбору на конкурс.

Євробачення, кубок переможця конкурсу

Україна встановила нові правила відбору для "Євробачення"

У Європейській мовній спілці (EBU) не бачать проблеми у тому, що Національна суспільна телекомпанія України ("Суспільне") заборонила виступати у Росії учасникам відбору для участі у пісенному конкурсі "Євробачення".

"Кожен мовник, який бере участь (у "Євробаченні", - Ред.), індивідуально несе відповідальність за відбір свого артиста на пісенний конкурс "Євробачення", - повідомили DW у EBU у середу, 16 жовтня. У спілці додали, що загальними для всіх країн двома правилами, які стосуються відбору артистів, є досягнення ними 16-річного віку на моменту фіналу конкурсу, а також - представлення одним артистом не більше однієї країни на кожному окремому конкурсі.

DW.COM

Під час "Євробачення-2019" в Ізраїлі гурт Hatari, який представляв Ісландію, розгорнув банери з прапорами Палестини. Цими діями музиканти порушили правила пісенного конкурсу і тепер мовник повинен сплатити штраф. (22.09.2019)

Нідерландське місто Роттердам було обране для проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у 2020 році. Конкурс запланований на 12, 14 та 16 травня наступного року. (30.08.2019)

Нагадаємо, раніше Національна суспільна телекомпанія України ухвалила нові правила проведення в Україні національного відбору для участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2020", що має відбутися в Нідерландах. Згідно з ними, зокрема, учасники відбору не повинні мати на своєму рахунку концертної діяльності чи виступів, організованих Росією чи на її території після 15 березня 2014 року. Те ж саме стосується виступів у цей період на території окупованого Криму та інших окупованих територіях України. Крім того, учасникам забороняється планувати чи анонсувати відповідні виступи до проведення відбору та до дати фіналу конкурсу. Також учасник має гарантувати, що не здійснював в'їзд на територію Криму з порушенням законодавства України, тобто не в'їжджав на територію окупованого півострова з-поза меж України.

Цього року Україна не брала участь у "Євробаченні" саме через скандал, пов'язаний з концертами в Росії. Співачка MARUV та інші двоє переможців національного відбору відмовилися підписувати договір з "Суспільним". MARUV розповіла, що причиною рішення не їхати на "Євробачення" були "кабальні" умови договору з НСТУ. Їй заборонили гастролювати в Росії, а також, за її словами, хотіли заборонити будь-яку імпровізацію на сцені, спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ.

Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

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Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)  

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