У 2020 році Греція очікує на прибуття ста тисяч нових мігрантів

Греція очікує, що наступного року на її острови прибудуть близько сотні тисяч нових мігрантів. Водночас Афіни планують депортувати до Туреччини 10 тисяч шукачів притулку.
Греція очікує, що 2020 року на її острови прибудуть близько сотні тисяч нових мігрантів. Тільки за останні півроку країна прийняла 45 тисяч біженців, заявив грецький уповноважений з питань прийому біженців Манос Логотетіс, передає агенція AFP у середу, 18 грудня.
За словами Логотетіса, наступного року уряд Греції планує депортувати до Туреччини 10 тисяч шукачів притулку. Урядовець наголосив на кризі, яка "значно критичніша" для Греції, ніж у 2015 році. Тоді біженці поїхали до інших країн ЄС. Цього разу вони зупинилися на грецьких островах.
У свою чергу, прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс нещодавно закликав Німеччину прийняти більше біженців з огляду на складну ситуацію на острові Лесбос.
Незважаючи на напружену ситуацію, цього року Німеччина відправила менше держслужбовців для допомоги грецьким притулкам на островах, повідомляють видання медіагрупи Funke з посиланням на дані агентства з питань надання притулку ЄС Easo.
Згідно з цими даними, цього року ФРН відправила 80 експертів з притулку на грецькі острови для допомоги у реєстрації біженців, тоді як у 2018 році Німеччина відправила до Греції 124 держслубовців, а у 2017-му - 130 осіб.
Нагадаємо, що у 2019 році значно зросла кількість мігрантів, які прибувають до Греції з Туреччини через Егейське море. Через це більшість грецьких таборів для мігрантів переповнені, а умови в них незадовільні. Грецька сторона звинуватила Туреччину у тому, що її берегова охорона не зупиняє мігрантів, хоча має на це право.
Всього, за даними УВКБ ООН, з Туреччини до Греції 2019 року до 15 грудня прибули 71 368 мігрантів. Це - на 20 860 осіб більше, ніж у 2018 році. Тоді за аналогічний період до Греції прибули 50 500 мігрантів.