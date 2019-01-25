У 2018 році з Туреччини до ЄС потрапили понад 50 тисяч мігрантів

У 2018 році на 22 відсотки зросла кількість мігрантів, які потрапили до Європейського Союзу з Туреччини. Про це в суботу, 26 січня, повідомило німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на дані Єврокомісії.
За цими даними, 2018 року з турецької території до ЄС прибули 50 789 мігрантів, тоді як у 2018 році цей показник становив 41 720 осіб. Серед новоприбульців переважали турки, сирійці, іракці та афганці.
Найбільше мігрантів прибуло минулого року з Туреччини до Греції - 47 939 осіб, з них 15 798 - суходолом. Інші країни призначення - Італія (2383 осіб), Болгарія (349) та Кіпр (118).
Як повідомлялося, в березні 2016 року ЄС і Туреччина уклали угоду щодо біженців, згідно з умовами якої Анкара взяла на себе зобов'язання із реадмісії біженців з Греції. За кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більше 72 тисяч, яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балканський маршрут"
Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Угода з Туреччиною: ефективність під питанням
ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Італією
Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Албанією
Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Болгарією
Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Румунією
Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Арктичний маршрут"
З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балтійський маршрут"
Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.
Автор: Олександра Йолкіна