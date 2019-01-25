У 2018 році з Туреччини до ЄС потрапили понад 50 тисяч мігрантів

У 2018 році на 22 відсотки зросла кількість мігрантів, які потрапили до Європейського Союзу з Туреччини. Про це в суботу, 26 січня, повідомило німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на дані Єврокомісії.

За цими даними, 2018 року з турецької території до ЄС прибули 50 789 мігрантів, тоді як у 2018 році цей показник становив 41 720 осіб. Серед новоприбульців переважали турки, сирійці, іракці та афганці.

Найбільше мігрантів прибуло минулого року з Туреччини до Греції - 47 939 осіб, з них 15 798 - суходолом. Інші країни призначення - Італія (2383 осіб), Болгарія (349) та Кіпр (118).

Як повідомлялося, в березні 2016 року ЄС і Туреччина уклали угоду щодо біженців, згідно з умовами якої Анкара взяла на себе зобов'язання із реадмісії біженців з Греції. За кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більше 72 тисяч, яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС.