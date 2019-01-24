 У 2018 році до України не пустили майже 6,5 тисяч росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

У 2018 році до України не пустили майже 6,5 тисяч росіян

У Держприкордонслужбі повідомили про зростання у 2018 році порівняно з попереднім роком кількості росіян, яким відмовили у в'їзді до України.

Українські військові на одному з пропускних пунктів на кордоні з РФ

Українські військові на одному з пропускних пунктів на кордоні з РФ

Протягом 2018 року співробітники Державної прикордонної служби України відмовили в перетині кордону майже шістьом з половиною тисячам громадян Російської Федерації, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Минулого року майже 6,5 тисячі громадян РФ ми відмовили в перетині кордону. Це більше, ніж було в 2017 році, але на тлі того, що менше громадян РФ стали їздити в Україну", - заявив Слободян в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" у середу, 23 січня, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Після скасування воєнного стану українські прикордонники продовжують посилений контроль за в'їздом іноземців на територію України, повідомили в Держприкордонслужбі. В центрі уваги - чоловіки з Росії. (28.12.2018)

З 1 січня 2018 року Україна посилює правила в'їзду на свою територію для російських громадян. У чому суть нововведень на українському кордоні і кого ще вони торкнуться, з'ясовувала DW. (28.12.2017)

За інформацією речника Держприкордонслужби, є три основні причини відмови у в'їзді в Україну громадянам РФ: не підтвердження мети поїздки, перевищення терміну перебування під час попередніх поїздок, порушення українського законодавства щодо відвідування тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 30 листопада 2018 року у зв'язку із запровадженням воєнного стану на частині території України Держприкордонслужба посилила заходи контролю на кордоні й обмежила в'їзд іноземців, передусім громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Під час дії воєнного стану українські прикордонники відмовили в перетині кордону 1651 громадянину РФ. Після завершення дії воєнного стану 26 грудня посилені заходи з перевірки в'їзду іноземних громадян до України продовжили. Як повідомили у Держприкордонслужбі 11 січня, з моменту завершення воєнного стану в'їзд до України був заборонений понад 800 громадянам Росії.

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Як росіяни подорожують в Україну: особливості перетину кордону (03.04.2018)

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