У 2018 році до України не пустили майже 6,5 тисяч росіян

Протягом 2018 року співробітники Державної прикордонної служби України відмовили в перетині кордону майже шістьом з половиною тисячам громадян Російської Федерації, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Минулого року майже 6,5 тисячі громадян РФ ми відмовили в перетині кордону. Це більше, ніж було в 2017 році, але на тлі того, що менше громадян РФ стали їздити в Україну", - заявив Слободян в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" у середу, 23 січня, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За інформацією речника Держприкордонслужби, є три основні причини відмови у в'їзді в Україну громадянам РФ: не підтвердження мети поїздки, перевищення терміну перебування під час попередніх поїздок, порушення українського законодавства щодо відвідування тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 30 листопада 2018 року у зв'язку із запровадженням воєнного стану на частині території України Держприкордонслужба посилила заходи контролю на кордоні й обмежила в'їзд іноземців, передусім громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Під час дії воєнного стану українські прикордонники відмовили в перетині кордону 1651 громадянину РФ. Після завершення дії воєнного стану 26 грудня посилені заходи з перевірки в'їзду іноземних громадян до України продовжили. Як повідомили у Держприкордонслужбі 11 січня, з моменту завершення воєнного стану в'їзд до України був заборонений понад 800 громадянам Росії.