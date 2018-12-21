 У 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2018

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Новини

У 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб

Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей.

Symbolbild Türkei Islamisten (picture-alliance/dpa/S. Suna)

У Туреччині триває розпочата ще в другій половині 2016 року хвиля арештів. Згідно з оприлюдненими в понеділок, 31 грудня, даними міністерства внутрішніх справ Туреччини, впродовж 2018 року в країні були заарештовані близько 75,2 тисячі осіб за підозрою в "тероризмі", передає агенція новин dpa.

Переважну більшість заарештованих - 52 тисячі осіб - підозрюють у зв'язках із забороненим у Туреччині рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена. Саме на цей рух турецька влада покладає відповідальність за організацію невдалої спроби військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року.

Загалом, за офіційними даними, з липня 2016 року в Туреччині були затримані близько 218 тисяч за підозрою в причетності до путчистів. Майже 31 тисячу з них вже було засуджено або ж вони відбувають досудове ув'язнення.

МВС Туреччини запевнило, що хвиля арештів триватиме, і заявило, що 31 грудня слідчі оголосили в розшук ще 60 осіб. Всі вони - військовослужбовці, котрі служать у військово-повітряних силах країни. За даними турецького державного інформаційного агентства Anadolu, до середини дня вже 31 з них були ув'язнені.

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