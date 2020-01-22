У 145 пробах Московської лабораторії виявлені маніпуляції - WADA

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) зафіксувало вилучення або маніпуляції у 145 із підозрілих 298 проб з Московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомив глава відділу розслідувань WADA Ґюнтер Янґер (Günter Younger) в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке було надруковане у середу, 29 січня, передає агенція dpa.

"Ми змогли визначити, який файл було видалено та коли. Але ми не завжди можемо їх відновити", - розповів Янґер. Глава відділу розслідувань WADA зазначив, що з травня до листопада він разом із своєю командою "був зайнятий лише тим, що визначав, які файли було змінено, видалено чи додано".

Допінговий скандал довкола Росії

У січні WADA знову тимчасово призупинило ліцензію Національної антидопінгової лабораторії Москви. На період призупинення дії ліцензії Московській лабораторії заборонено проводити будь-які роботи, пов'язані з аналізом зразків крові на біологічний паспорт спортсмена. Ця заборона діятиме до закінчення розслідування, яке проведе незалежний дисциплінарний комітет.

9 грудня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство відсторонило Росію на чотири роки від участі в Олімпіадах і чемпіонатах світу через фальсифікацію проб російських спортсменів.

У 2015 році WADA вже відкликала ліцензію Московської лабораторії після викриття існування допінгової програми у Росії. У травні 2016 року Московській лабораторії частково відновили дію ліцензії.