У ЄС планують запровадити технологію обмеження швидкості автомобілів

Європейська Комісія в середу, 27 березня, повідомила про досягнення попередньої згоди щодо запровадження технології, що обмежує швидкість автомобілів. Ця технологія використовуватиме картографічні системи та зможе обмежувати потужність двигуна в разі перевищення швидкості на ділянках, де встановлено певний швидкісний режим.

Водій зможе відновити потужність, сильніше натиснувши на педаль акселератора, проте спеціальний прилад буде і надалі фіксувати та записувати дані про швидкість авто. Ця технологія стане обов'язковою на всіх автомобілях на дорогах ЄС з 2022 року, повідомила Єврокомісія. "Щороку 25 тисяч осіб гинуть на наших дорогах", - зазначила єврокомісарка з питань внутрішнього ринку та промисловості Ельжбета Беньковська. "Ми можемо і повинні діяти, щоб змінити це", - переконана вона.

Єврокомісія також пропонує запровадити технологію попередження водіїв, які погано почуваються або використовують під час руху смартфони. А для уникнення аварій під час руху назад чи утримання автомобіля на смузі мають використовуватися камери та сенсори.

Деякі з цих технологій вже існують, але доступні на дорогих автомобілях. Рішення щодо їхнього запровадження мають ще формально схвалити Європарламент та лідери ЄС.