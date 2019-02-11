 У ЄС планують запровадити технологію обмеження швидкості автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У ЄС планують запровадити технологію обмеження швидкості автомобілів

Єврокомісія планує запровадити в ЄС технологію обмеження швидкості автомобілів. Вона буде здатна обмежувати потужність двигуна в разі перевищення швидкості.

У ЄС планують запровадити технологію обмеження швидкості автомобілів

Європейська Комісія в середу, 27 березня, повідомила про досягнення попередньої згоди щодо запровадження технології, що обмежує швидкість автомобілів. Ця технологія використовуватиме картографічні системи та зможе обмежувати потужність двигуна в разі перевищення швидкості на ділянках, де встановлено певний швидкісний режим.

DW.COM

"Треба, щоб знайшовся громадянин-водій, який не клястиме нововведення, водночас його порушуючи, а підійде до проблеми конструктивно", - Олександр Ірванець, спеціально для DW. (22.01.2018)

Дозволену швидкість руху автомобілів на французьких дорогах місцевого значення із двома смугами знизять з 90 до 80 кілометрів на годину. Це дозволить врятувати 350-400 життів на рік, сподіваються в уряді. (09.01.2018)

Водій зможе відновити потужність, сильніше натиснувши на педаль акселератора, проте спеціальний прилад буде і надалі фіксувати та записувати дані про швидкість авто. Ця технологія стане обов'язковою на всіх автомобілях на дорогах ЄС з 2022 року, повідомила Єврокомісія. "Щороку 25 тисяч осіб гинуть на наших дорогах", - зазначила єврокомісарка з питань внутрішнього ринку та промисловості Ельжбета Беньковська. "Ми можемо і повинні діяти, щоб змінити це", - переконана вона.

Єврокомісія також пропонує запровадити технологію попередження водіїв, які погано почуваються або використовують під час руху смартфони. А для уникнення аварій під час руху назад чи утримання автомобіля на смузі мають використовуватися камери та сенсори.

Деякі з цих технологій вже існують, але доступні на дорогих автомобілях. Рішення щодо їхнього запровадження мають ще формально схвалити Європарламент та лідери ЄС.

Дивитись відео 04:18

Як німецькі поліцейські "полюють" на нелегальних гонщиків (13.02.2019)

Аудіо й відео до теми

Як німецькі поліцейські "полюють" на нелегальних гонщиків (13.02.2019)  

Також за темою

Zug nach Moskau am Lemberger HBF

Як Єврокомісія хоче приєднати Україну до транспортної мережі ЄС 11.02.2019

Єврокомісія пропонує план розвитку транспортної інфраструктури в країнах "Східного партнерства", в тому числі й в Україні. Для його реалізації знадобиться 12,8 мільярда євро.

Ukraine Boryspil International airport in Kiew

Єврокомісія запропонувала план розвитку транспорту між ЄС і Україною 15.01.2019

Інвестиційний план, який розробили Єврокомісія та Світовий банк, повинен покращити транспортні зв'язки між ЄС та країнами "Східного партнерства", зокрема Україною. На його реалізацію треба майже 13 мільярдів євро.

Autokennzeichen Litauen

За місяць населення оформило на митниці 11 тисяч "євроблях" - ДФС 27.12.2018

Упродовж останнього місяця власники автомобілів з іноземною реєстрацією оформили на митниці 11 тисяч таких транспортних засобів, повідомили в Державній фіскальній службі України.

Реклама

Докладно

Радянські військва намагалися прорватися до телевізійної вежі у Вільнюсі

"Процес століття" над радянським керівництвом у Литві

Суд у Вільнюсі засудив 67 осіб за злочини проти людяності та воєнні злочини у зв'язку з подіями 13 січня 1991 року.  

Літак Airbus A320

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

Франція та Китай підписала низку угод про пожвавлення економічної співпраці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  