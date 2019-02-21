У ЄС закликають виключити партію Орбана з Європейської народної партії

У ЄС закликають виключити партію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" зі складу Європейської народної партії (ЄНП). Заяви європейських політиків пролунали у п'ятницю, 22 лютого, і є реакцією на скандал навколо рішення угорської влади розмістити на вулицях угорських міст плакати з фото голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та американського мільярдера Джорджа Сороса з підписами, що вони заохочують міграцію до ЄС.

Зокрема, голова Християнсько-демократичної партії Люксембургу Франк Енгель заявив, що "Фідес" має бути негайно виключена з ЄНП, пише dpa.

У Єврокомісії раніше вже висловили обурення медіакампанією проти міграційної політики ЄС і голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, що ведеться в Угорщині за підтримки уряду країни. Офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що ця кампанія викривлює реальні факти. 21 лютого свою підтримку Юнкеру висловила і канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Нагадаємо, що угорський уряд 19 лютого оприлюднив інформацію, що Жан-Клод Юнкер та Джордж Сорос "хочуть обов'язкових квот на прийняття мігрантів, послаблення права країн-членів на захист своїх кордонів, полегшення в'їзду мігрантів за спеціальними візами". У рамках кампанії на вулицях угорських міст розмістили плакати з фото Юнкера та Сороса з написом "Ви теж маєте право знати, що готує Брюссель".