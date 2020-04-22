У Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з відмиванням грошей

Європейська комісія планує створити наглядовий орган для протидії відмиванню грошей. У четвер, 7 травня, у Брюсселі представили план з шести частин, який направлений на те, що "закрити всі лазівки та усунути слабкі місця в правилах ЄС", передає агенція AFP.

"Боротися проти відмивання грошей на сьогодні більше необхідно, ніж до пандемії. Наш план із шести пунктів спрямований проти відмивання грошей за всіма позиціями, щоб вибудувати завершену систему, яка зупинить посягання злочинців", - заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс.

План передбачає підвищення ефективності застосування правил ЄС та здійснення нагляду на європейському рівні. Окрім того має бути впроваджений механізм координації та підтримки підрозділів фінансової розвідки держав-членів, забезпечено дотримання положень кримінального законодавства та обміну інформацією на рівні ЄС, підвищена роль Євросоюзу у цій сфері.

Комісія має намір представити конкретну пропозицію щодо наглядового органу ЄС у першому кварталі 2021 року. Окрім того, планується створити механізм для полегшення обміну інформацією про підозрілі операції та діяльність між країнами ЄС. Також планується розробити керівні принципи співпраці між державними установами та приватним сектором у боротьбі з відмиванням грошей.

Чорий список змінять

Єврокомісія також змінила свої критерії щодо чорного списку третіх країн, де існує високий ризик відмивання грошей. Передбачається, що в цей список потраплять Багами, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикій, Монголія, М'янма, Нікарагуа, Панама та Зімбабве. При цьому зі списку виключено Ефіопію, Боснію і Герцеговину, Гаяну, Лаос, Шрі-Ланку та Туніс, зазначає AFP.

Минулого року усі 28 країн-членів Європейського Союзу відхилили розроблений Єврокомісією "чорний список" країн і територій, які докладають недостатньо зусиль для боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму. В ЄС виступили проти включення в чорний список Саудівської Аравії і чотирьох територій, що належать США - Віргінських островів, Американського Самоа, Пуерто-Ріко і Гуаму.