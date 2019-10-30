 У Євросоюзі зростає кількість нелегальних мігрантів з Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

У Євросоюзі зростає кількість нелегальних мігрантів з Туреччини

Цього року значно зросла кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до країн-членів ЄС з Туреччини. Більшість з них прибули до Греції. У країні більшість таборів для мігрантів переповнені, умови у них незадовільні.

У 2019 році з Туреччини до Греції прибули понад 67 тисяч мігрантів

У 2019 році з Туреччини до Греції прибули понад 67 тисяч мігрантів

У 2019 році з Туреччини до країн ЄС прибули понад 70 тисяч людей, що на 46 відсотків більше, ніж минулого року. Про це у вівторок, 17 грудня, повідомляє видання Welt з посиланням на звіт Єврокомісії про розвиток міграції в Європі.

Зазначається, що левова частка мігрантів з Туреччини прибула до Греції - 67 741 з 70 002 осіб. Згідно з документом, грецька берегова охорона звинуватила Туреччину в тому, що вона не зупинила човни з біженцями, хоча мала право це зробити.

Зокрема, лише за останню добу берегова охорона Греції врятувала 136 мігрантів в Егейському морі, передає агенція dpa. Ще 338 мігрантам вдалося дістатися човнами до островів Самос, Фармаконісі, Хіос, Самотракі та портового міста Александруполіс на материковій частині Греції. Усі вони прибули з Туреччини.

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Згідно з останніми даними, на грецьких островах на сході Егейського моря зараз проживає понад 41 тисяча мігрантів. Це найбільша кількість мігрантів, які проживають на цих островах з моменту набуття чинності угоди про біженців між ЄС та Туреччиною, ухваленої в березні 2016 року. У квітні на цих островах проживали лише 14 тисяч мігрантів. Згідно з повідомленнями гуманітарних організацій, мігранти живуть у переповнених таборах з поганими умовами.

Крім того, мігранти прибули до Греції не тільки через море, але і через річку Еврос, по якій проходить кордон між Грецією і Туреччиною. За даними Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), з початку року і до 15 грудня через річку перейшли 14 312 мігрантів.

Всього, за данимим УВКБ ООН, з Туреччини до Греції цього року до 15 грудня прибули 71 368 мігрантів. Це - на 20 860 осіб більше, ніж у 2018 році. Тоді за аналогічний період до Греції прибули 50 500 мігрантів. 

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