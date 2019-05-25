 У Японії проходять вибори до верхньої палати парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

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Новини

У Японії проходять вибори до верхньої палати парламенту

У Японії відбуваються вибори до верхньої палати парламенту. За прогнозами, лідером стане коаліційний блок на чолі з партією чинного прем'єра Сіндзо Абе.

У Японії проходять вибори до верхньої палати парламенту

У Японії проходять вибори до верхньої палати парламенту

Японці у неділю, 21 липня, голосують на виборах до верхньої палати парламенту. Згідно з опитуваннями, більше половини місць може отримати коаліція на чолі з Ліберально-демократичною партією, лідером якої є чинний  прем'єр-міністр Сіндзо Абе, повідомляє агенція АР.

У верхній палаті парламенту Японії, котра має менше повноважень, налічується 245 місць. Кожні три роки японці обирають близько половини складу верхньої палати парламенту. Зокрема на цих виборах буде обрано 124 нових її представників.

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Сіндзо Абе заявив про повну підтримку позиції Дональда Трампа щодо Пхеньяна, а також анонсував запровадження нових санкцій проти Північної Кореї. Нові обмежувальні заходи проти КНДР запровадила і Південна Корея. (06.11.2017)

Російський президент Володимир Путін та глава японського уряду Сіндзо Абе не досягли прориву в питанні укладення мирного договору між Росією та Японією. (22.01.2019)

Після перемоги Ліберально-демократичної партії на виборах у Японії прем'єр-міністром переобрано чинного главу уряду Сіндзо Абе. Очікується, що його новий уряд збереже попередній склад. (01.11.2017)

Згідно з опитуваннями, правлячий блок Абе матиме більшість. Крім того, партія прем'єра та її коаліційний партнер "Комейто" вже мають 70 місць у верхній палаті парламенту, щодо яких вибори відбулися раніше.

Абе сподівається отримати більшість у дві третини мандатів у парламенті, щоб мати можливість внести зміни до пацифістської конституції Японії. Зокрема, Абе пообіцяв "чітко визначити роль сил самооборони в конституції", яка після кінця Другої світової війни забороняє Японії вести війну та мати власну армію.

У своїй політиці прем'єр фокусується на пожвавленні економіки Японії та продовжує зміцнювати обороноздатність країни на тлі ядерних і ракетних загроз Північної Кореї та дедалі більшої  військової активності Китаю.

У разі перемоги правлячого блоку на нинішніх виборах Сіндзо Абе зможе залишитися прем'єром до листопада цього року, зазначає агентство AFP. Таким чином він може стати очільником уряду, котрий найдовше перебував на своїй посаді за вcю історію країни. Він може побити рекорд колишнього прем'єр-міністра Японії Таро Кацура, який керував країною між 1901 і 1913 роками. 

  • Японська столиця на Рейні

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Японська столиця на Рейні

    Німецький Дюссельдорф називають "японською столицею на Рейні". У цьому місті зараз проживають близько восьми з половиною тисяч японців, а по всій федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія (Дюссельдорф - її столиця) нараховується майже 15 тисяч виходців із країни сонця, що сходить. Японська спільнота у Дюссельдорфі є третьою за обсягом в Європі після лондонської та паризької.

  • До мійльйона гостей

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    До мійльйона гостей

    Приблизно так буде виглядати рейнська набережна у Дюссельдорфі в суботу, 25 травня, коли у цьому місті відбудеться черговий День Японії (Japan-Tag Düsseldorf) - культурний фестиваль німецько-японської дружби, на який збирається від 500 тисяч до мільйона людей.

  • Перший фестиваль - 1983 року

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Перший фестиваль - 1983 року

    Регулярно фестиваль проводиться з 2002 року, але перший пройшов ще у 1983-му. Історія тутешньої японської громади йде корінням до початку 1950-х років, коли Дюссельдорф почав ставати головним центром розвитку торговельних зв'язків між двома країнами. Особливу роль у цьому тоді грали гірничодобувні та металургійні підприємства сусідньої Рурської області.

  • Нова батьківщина

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Нова батьківщина

    У повоєнні роки на шахтах і фабриках Рурської області проходили навчання багато японських інженерів, а у лікарнях навчалися японські медсестри. Деякі з них навіть створили тут сім'ї і залишились працювати у представництвах японських компаній, які почали відкриватися у Дюссельдорфі.

  • У центрі Європи

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    У центрі Європи

    Дюссельдорф розташований у центрі Європи. Звідси японцям було зручно налагоджувати і вести бізнес по всьому континенту. Незабаром у місті почала утворюватися своя японська інфраструктура: з'явилися магазини, банки, лікарські практики, книжкові крамниці, транспортні фірми, страховки, готель, школа, дитячий садок, а також були відкриті генеральне консульство і торгово-промислова палата.

  • Понад 620 японський фірм

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Понад 620 японський фірм

    У землі Північний Рейн - Вестфалія зараз працює понад 620 японських фірм, більшість із них - у Дюссельдорфі. Загальна кількість співробітників - майже 53 тисячі осіб. В 1975 році на знак подяки за гостинність громада подарувала жителям Дюссельдорфа традиційний Японський сад, а також заснувала кілька наукових стипендій для стажувань в Японії.

  • Барвиста подія

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Барвиста подія

    День Японії у Дюссельдорфі - дуже барвиста подія, яка дозволяє ближче познайомитися з історією і культурою цієї далекої в географічному, але дуже близької тут у людському плані країни.

  • Табір самураїв

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Табір самураїв

    Особливу увага щороку привертає, наприклад, табір самураїв, в якому можна побачити справжні історичні експонати.

  • Сумо і концерти

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Сумо і концерти

    Також у програмі дюссельдорфського Дня Японії - різноманітні показові виступи, змагання, конкурси, виставки, демонстрація японських звичаїв, навчання правил розпивання саке, примірки кімоно, концерти тощо. На фотографії - учасники поєдинку сумо.

  • Їжа на будь-який смак

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Їжа на будь-який смак

    Японською їжею в Дюссельдорфі нікого не здивуєш - тут працює маса різних ресторанів, кафе, закусочних. Але на таке свято на свіжому повітрі все здається ще більш смачним і апетитним. Якщо ж захочете японської їжі в інші дні року, вирушайте на вулицю Іммерманнштрассе (Immermannstrasse), навколо якої, власне, і розташований сам японський квартал.

  • Косплей

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Косплей

    Фестиваль також збирає величезну кількість шанувальників субкультури косплей в костюмах персонажів з японських комп'ютерних ігор, аніме та манги. Парочку ми вже бачили, а тут обмежимося одним знімком: демон Хічіґо Шіросакі демонструє свою улюблену зброю - тесак на ім'я Зангецу.

  • Яскравий фінал

    День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

    Яскравий фінал

    Завершується фестиваль після настання темряви приголомшливим салютом - справою рук японських майстрів. Для грандіозного феєрверку використовується піротехніка з Японії.

    Автор: Максим Нелюбін


DW.COM

День Японії у самому японському місті Німеччини - Дюссельдорфі

Щороку цей барвистий фестиваль японсько-німецької дружби відвідує близько півмільйона осіб. Цьогоріч День Японії у Дюссельдорфі відбувається в суботу, 25 травня. (24.05.2019)  

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