У Японії проходять вибори до верхньої палати парламенту

Японці у неділю, 21 липня, голосують на виборах до верхньої палати парламенту. Згідно з опитуваннями, більше половини місць може отримати коаліція на чолі з Ліберально-демократичною партією, лідером якої є чинний прем'єр-міністр Сіндзо Абе, повідомляє агенція АР.

У верхній палаті парламенту Японії, котра має менше повноважень, налічується 245 місць. Кожні три роки японці обирають близько половини складу верхньої палати парламенту. Зокрема на цих виборах буде обрано 124 нових її представників.

Згідно з опитуваннями, правлячий блок Абе матиме більшість. Крім того, партія прем'єра та її коаліційний партнер "Комейто" вже мають 70 місць у верхній палаті парламенту, щодо яких вибори відбулися раніше.

Абе сподівається отримати більшість у дві третини мандатів у парламенті, щоб мати можливість внести зміни до пацифістської конституції Японії. Зокрема, Абе пообіцяв "чітко визначити роль сил самооборони в конституції", яка після кінця Другої світової війни забороняє Японії вести війну та мати власну армію.

У своїй політиці прем'єр фокусується на пожвавленні економіки Японії та продовжує зміцнювати обороноздатність країни на тлі ядерних і ракетних загроз Північної Кореї та дедалі більшої військової активності Китаю.

У разі перемоги правлячого блоку на нинішніх виборах Сіндзо Абе зможе залишитися прем'єром до листопада цього року, зазначає агентство AFP. Таким чином він може стати очільником уряду, котрий найдовше перебував на своїй посаді за вcю історію країни. Він може побити рекорд колишнього прем'єр-міністра Японії Таро Кацура, який керував країною між 1901 і 1913 роками.