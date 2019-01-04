 У Японії продали тунця за рекордні 3 мільйони доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2019

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Новини

У Японії продали тунця за рекордні 3 мільйони доларів

Блакитний тунець вагою в 278 кілограмів продали на першому в Новому році аукціоні на рибному базарі в Токіо. Рибу придбав власник мережі суші-ресторанів.

Блакитний тунець, Японія, Токіо, бізнес-аукціон

Кілограм цього тунця обійшовся власнику в понад 11 тисяч доларів

У Токіо продали 278-кілограмового блакитного тунця за рекордні 333,6 мільйона єн (три мільйони доларів США у перерахунку). Величезну рибу придбала мережа ресторацій Sushi Zanmai на першому цього року аукціоні на рибному базарі Токіо в суботу, 5 січня. Таким чином, кожен кілограм тунця обійшовся покупцям у понад 11 тисяч доларів.

Рибину спіймали поблизу острова Хонсю в Омі - одному з найкращих районів для вилову тунця в Японії.

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Президент мережі Sushi Zanmai Кійоші Кімура з 2012 року купує на аукціонах у Токіо найдорожчих тунців світу. Його попередній рекорд - 222-кілограмовий блакитний тунець за понад 1,7 мільйона доларів у 2013 році.

Високі ціни на аукціоні спричинені не якістю риби, а радше прагненням провести яскраву PR-акцію на початку нового бізнес-року. "Я не розраховував, що буде так дорого. Але оскільки я маю можливість придбати хорошу рибу, то хочу, щоб клієнти її спробували", - заявив після закінчення торгів покупець.

Ніде у світі не їдять так багато блакитного тунця, як у Японії. Міжнародна спільнота вже давно критикує надмірне виловлювання блакитного тунця, яке загрожує існуванню цього виду риби.

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