У Швеції виявили помилки одразу у двох дослідженнях поширення коронавірусу

Шведське агентство охорони здоров'я відкликало доповідь, у якій стверджувало, що на один офіційно підтверджений випадок інфікування коронавірусом у країні може припадати до 999 випадків зараження SARS-CoV-2, про які люди можуть навіть не здогадуватися. Опублікований напередодні документ було відкликано у четвер, 23 квітня.

Про своє рішення агентство оголосило у Twitter. "Ми виявили помилку в доповіді, тому зараз автори знову вивчають матеріал. Ми знову опублікуємо її, щойно вона буде готовою", - зазначається в заяві агентства. В офіційному повідомленні агентства не вказується, про яку саме помилку йдеться.

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Перебільшення з оцінкою інфікованих коронавірусом

Видання Forbes пише, що ще під час пресконференції, на якій було представлено доповідь, один із журналістів поставив під сумнів наведене заступником головного епідеміолога країни Андерсом Валленштейном припущення, що у Швеції на одну особу, у якої було виявлено коронавірус, може припадати до 999 людей, які були інфіковані SARS-CoV-2, не усвідомлюючи цього.

Для одного з досліджень могли помилково взяти кров людей, що вже перехворіли на коронавірус

Журналіст припустив, що при 15 тисячах зафіксованих у країні випадків COVID-19 кількість незафіксованих, за даними дослідження, випадків може бути більшою за населення Швеції. Ще наочнішою суперечливість такого припущення виглядає на прикладі столиці країни Стокгольма, де задокументовано близько 6400 хворих. За цих умов у майже мільйонному місті мало би бути до шести мільйонів незафіксованих випадків зараження корнавірусом.

Третина Стокгольма буде інфікована до травня

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл спробував пояснити таку помилку використанням "помилкової змінної" в розрахунках. Водночас він наполіг, що така неточність не підважує інших висновків опублікованого дослідження, зазначається на сайті програми Tagesschau німецького телеканалу ARD.

Передусім це стосується припущення про те, що у Стокгольмі попередній пік епідемії COVID-19 мав місце ще у середині квітня, а вже у травні коронавірусом буде інфіковано близько третини міста. За його словами, цей показник буде половиною дороги до набуття населенням колективного імунітету проти хвороби.

Ще одне помилкове дослідження COVID-19

Також у стало відомо про ще одне відкликане дослідження поширення COVID-19 у Швеції. Вчені лікарні Каролінського університету опублікували доповідь, у якій було зазначено, що щонайменше 11 з 100 донорів крові у Стокгольмі продемонстрували наявність у них антитіл до коронавірусу.

Причиною відкликання результатів є той факт, що вчені могли не виключити з дослідження донорів, які вже перехворіли COVID-19 і чия плазма мала допомогти у лікуванні активних випадків.