У Чорну п'ятницю страйкують працівники Amazon у кількох країнах Європи

Працівники логістичних центрів гіганта інтернет-торгівлі Amazon у Німеччині та Іспанії в п'ятницю, 23 листопада, страйкують, вимагаючи покращення умов праці. Саме на цей день в поточному році припадає так звана Чорна п'ятниця - перший день великого розпродажу. За даними німецької профспілки Verdi, працівники компанії страйкуватимуть протягом 24 годин до півночі, вимагаючи кращої оплати праці та контрактів, які гарантують нормальні умови праці.

"Розпочинається кінець року - найбільш напружений час для працівників. Особливо в такий день, як Чорна п'ятниця, співробітники повинні бути в центрі уваги", - заявив представник профспілки Мехтільд Міддеке (Mechthild Middeke), цитує агенція Reuters.

Компанія Amazon повідомила, що участь у страйках у логістичних центрах у німецьких Бад-Герсфельді та Райнбергу беруть близько 620 працівників. Утім, більшість співробітників продовжує працювати і страйк жодним чином не впливає на клієнтські замовлення.

В іспанському центрі Amazon, що у Сан-Фернандо-де-Енарес, за даними профспілки, у страйку беруть участь від 85 до 90 відсотків персоналу, які страйкуватимуть також 24 листопада. В компанії натомість повідомили, що ці цифри не відповідають дійсності і замовлення продовжують обробляти.

У німецькому офісі Amazon заявили, що працівникам пропонується конкурентна зарплатня та різноманітні бонуси від першого дня працевлаштування. Зокрема, зарплата персоналу стартує від 10,78 євро на годину, за два роки вона становить у середньому 2397 євро на місяць" - заявили в компанії.

Тим часом у Парижі біля штаб-квартири Amazon відбулася акція екологічних активістів, які обвинувачують компанію у заохоченні надмірного споживання та у відсутності системи переробки техніки. На знак протесту близько 40 людей привезли до офісу інтернет-магазину стару техніку та електроніку. "Ми звинувачуємо Amazon, зокрема, в порушенні закону, оскільки компанія не запровадила систему збору електроніки та її належної переробки. Це - розтрата ресурсів", - заявила представниця екологічної організації Friends of the Earth Альма Дюфур, цитує агенція AFP.