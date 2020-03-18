У Чехії готель виграв суд через конфлікт з приводу Криму
Власник одного з готелів в Чехії вирішив заселяти лише тих росіян, які визнають Крим українським. Верховний суд Чехії визнав це незаконним, однак Конституційний суд країни вирішив інакше.
Готель Brioni в чеській Остраві
Конституційний суд (КС) Чехії у вівторок, 30 квітня, встав на сторону господаря готелю, який дозволив заселяти лише тих росіян, які письмово заявлять про незгоду з російською анексією українського Криму. Суд визнав, що дії власника Brioni Boutique Hotel в Остраві не є дискримінацією.
Власник готелю Томаш Крчмарж, що має українське коріння, п'ять років тому відмовив у заселенні 49 спортсменам з Росії. На вході у будівлю готелю і на його сайті з'явилося оголошення: "З 24 березня 2014 роки не розміщуємо громадян РФ. Причиною є анексія Криму". Там же містилося уточнення, що це не поширюється на тих росіян, які письмово заявлять про незгоду з приєднанням півострова до Росії.
Чеська торговельна інспекція оштрафувала готель на 50 тисяч крон (дві тисячі євро) "за дискримінацію споживачів за національною ознакою". Верховний суд Чехії підтримав рішення комісії, але знизив штраф в 10 разів.
Однак Конституційний суд зазначив, що штраф має бути повністю скасований, оскільки Крчмарж не допустив ніяких порушень, а лише висловив свої політичні погляди в коректній формі. КС вирішив, що, власник готелю, виклавши в інтернеті оголошення про відмову в розміщення росіян, аж ніяк не дискримінував їх в правах, оскільки ті були заздалегідь попереджені про умови заселення і мали можливість вибрати інший готель в Остраві.
КС Чехії також нагадав про офіційну позицію Праги, згідно з якою Крим не є територією Росії, а залишається невід'ємною частиною України.
Посол України в Чехії Євген Перебийніс наголосив на важливості рішення чеського КС. "Ми маємо надзвичайно важливий прецедент рішення Конституційного суду країни ЄС, в якому не лише відновлено справедливість стосовно людини, що стала на захист України, але й підтверджено протиправність анексії Росією території України", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
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Чому Європа ніколи не визнає анексію Криму (18.03.2019)
Чому Європа ніколи не визнає анексію Криму (18.03.2019)
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Перші блокпости
Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
"Російський" кордон
Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Перекритий канал
Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Фантомні колії
Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Піший перехід
З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Цивільна блокада
У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Без електрики
Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Громадський контроль
Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Мінні поля замість кукурудзяних
Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Кримський титан
Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.
Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Хімічні отруєння
У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.