У Чехії готель виграв суд через конфлікт з приводу Криму

Конституційний суд (КС) Чехії у вівторок, 30 квітня, встав на сторону господаря готелю, який дозволив заселяти лише тих росіян, які письмово заявлять про незгоду з російською анексією українського Криму. Суд визнав, що дії власника Brioni Boutique Hotel в Остраві не є дискримінацією.

Власник готелю Томаш Крчмарж, що має українське коріння, п'ять років тому відмовив у заселенні 49 спортсменам з Росії. На вході у будівлю готелю і на його сайті з'явилося оголошення: "З 24 березня 2014 роки не розміщуємо громадян РФ. Причиною є анексія Криму". Там же містилося уточнення, що це не поширюється на тих росіян, які письмово заявлять про незгоду з приєднанням півострова до Росії.

Чеська торговельна інспекція оштрафувала готель на 50 тисяч крон (дві тисячі євро) "за дискримінацію споживачів за національною ознакою". Верховний суд Чехії підтримав рішення комісії, але знизив штраф в 10 разів.

Однак Конституційний суд зазначив, що штраф має бути повністю скасований, оскільки Крчмарж не допустив ніяких порушень, а лише висловив свої політичні погляди в коректній формі. КС вирішив, що, власник готелю, виклавши в інтернеті оголошення про відмову в розміщення росіян, аж ніяк не дискримінував їх в правах, оскільки ті були заздалегідь попереджені про умови заселення і мали можливість вибрати інший готель в Остраві.

КС Чехії також нагадав про офіційну позицію Праги, згідно з якою Крим не є територією Росії, а залишається невід'ємною частиною України.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс наголосив на важливості рішення чеського КС. "Ми маємо надзвичайно важливий прецедент рішення Конституційного суду країни ЄС, в якому не лише відновлено справедливість стосовно людини, що стала на захист України, але й підтверджено протиправність анексії Росією території України", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Дивитись відео 02:41 Поділитись Чому Європа ніколи не визнає анексію Криму (18.03.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3FGy9 Чому Європа ніколи не визнає анексію Криму (18.03.2019)