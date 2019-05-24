 У центрі Ліона стався вибух: є поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

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Новини

У центрі Ліона стався вибух: є поранені

За попередньою інформацією, у центрі французького міста Ліон стався вибух, внаслідок чого щонайменше восьмеро людей дістали поранення.

Поблизу місця вибуху в Ліоні

Поблизу місця вибуху в Ліоні

У центр французького міста Ліон увечері в п'ятницю, 24 травня, стався вибух. За даними влади, внаслідок цього дістали поранення щонайменше восьмеро людей, повідомляє агенція Reuters.

У той же час агенція AFP з посиланням на інформацію з судових кіл повідомляє, що у пішохідній зоні вибухнула бомба в пакеті. Речник прокуратури підтвердив, що у зв'язку з цим проводиться розслідування. Місце інциденту у центрі міста заблоковане.

Президент Франції Еммануель Макрон після вибуху заявив про нього як про "напад". Про це він сказав в інтерв'ю блогеру YouTube Хуго Траверсу, повідомляє dpa. За словами Макрона, загиблих наразі немає.

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Внаслідок вибуху в Парижі загинули щонайменше двоє людей

У прокуратурі Парижа повідомили про двох загиблих пожежників внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа. У прокуратурі міста заявляють про ще 37 травмованих. (12.01.2019)  

В офісі МВФ в Парижі вибухнув конверт

В результаті вибуху легкі тілесні ушкодження отримала одна особа. Хто відправив конверт, поки що невідомо. (16.03.2017)  

Вибух у пекарні в Парижі: троє загиблих, одна з них - туристка з Іспанії

За уточненими даними, внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа загинули двоє пожежників та іспанська туристка. Ще щонайменше 47 людей поранені. У МВС Франції вважають, що причиною вибуху міг стати витік газу. (12.01.2019)  

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Докладно

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