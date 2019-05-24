У центрі Ліона стався вибух: є поранені

У центр французького міста Ліон увечері в п'ятницю, 24 травня, стався вибух. За даними влади, внаслідок цього дістали поранення щонайменше восьмеро людей, повідомляє агенція Reuters.

У той же час агенція AFP з посиланням на інформацію з судових кіл повідомляє, що у пішохідній зоні вибухнула бомба в пакеті. Речник прокуратури підтвердив, що у зв'язку з цим проводиться розслідування. Місце інциденту у центрі міста заблоковане.

Президент Франції Еммануель Макрон після вибуху заявив про нього як про "напад". Про це він сказав в інтерв'ю блогеру YouTube Хуго Траверсу, повідомляє dpa. За словами Макрона, загиблих наразі немає.