У центрі Ліона стався вибух: є поранені

За попередньою інформацією, у центрі французького міста Ліон стався вибух, внаслідок чого щонайменше восьмеро людей дістали поранення.
У центр французького міста Ліон увечері в п'ятницю, 24 травня, стався вибух. За даними влади, внаслідок цього дістали поранення щонайменше восьмеро людей, повідомляє агенція Reuters.
У той же час агенція AFP з посиланням на інформацію з судових кіл повідомляє, що у пішохідній зоні вибухнула бомба в пакеті. Речник прокуратури підтвердив, що у зв'язку з цим проводиться розслідування. Місце інциденту у центрі міста заблоковане.
Президент Франції Еммануель Макрон після вибуху заявив про нього як про "напад". Про це він сказав в інтерв'ю блогеру YouTube Хуго Траверсу, повідомляє dpa. За словами Макрона, загиблих наразі немає.
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