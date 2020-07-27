 У центрі Києва протестують проти перемир′я на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2020

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Новини

У центрі Києва протестують проти перемир'я на Донбасі

Учасники акції протесту в центрі Києва вважають перемир'я на Донбасі капітуляцією та вимагають зупинити роззброєння українських військових на передовій та скасувати заборону відкривати вогонь у відповідь.

Акція під Офісом президента

Акція під Офісом президента

У Києві під Офісом президента та на Майдані Незалежності ввечері в понеділок, 27 липня, проходить акція проти перемир'я на Донбасі. Захід проходить під гаслом "Ні - капітуляції!". За неофіційними даними, в демонстрації беруть участь кілька сотень людей. Учасники тримають плакати з написами: "Зелю - геть", "Ні капітуляції", "Жодного перемир'я з ворогом".

Акція під Офісом президента України

Акція під Офісом президента України

Як повідомила громадська організація "Рух опору капітуляції", учасники акції вимагають зупинити роззброєння українських військових на передовій, скасувати заборону відкривати вогонь у відповідь, а також віддати наказ знищувати ворожі сили у відповідь на обстріли українських позицій. Також організатори протесту закликають не йти на вимоги Росії щодо надання ОРДЛО особливого статусу та проведення місцевих виборів на окупованих територіях до їхньої повної деокупації, а також не відновлювати водопостачання в окупований Крим з території України.

Мітингарі вважають перемир'я на Донбасі капітуляцією

Мітингарі вважають перемир'я на Донбасі капітуляцією

Нагадаємо, що з 27 липня на лінії розмежування на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Ці домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою (ТКГ) з врегулювання на Сході України у складі представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Києва і Москви.

Утім, уже після того, як режим припинення вогню почав діяти, підрозділи українських військових були обстріляні зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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