 У центрі Києва знову протестують проти відкриття ринку землі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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Новини

У центрі Києва знову протестують проти відкриття ринку землі

Протестувальники вважають, що законопроєкт про ринок землі суперечить Конституції України та вимагають відкликати його. Учасники акції перекривають рух транспорту в центрі столиці.

Протест під Верховною Радою під час ухвалення законопроєкту про ринок землі в першому читанні, 13 листопада 2019 року

Протест під Верховною Радою під час ухвалення законопроєкту про ринок землі в першому читанні ,13 листопада 2019 року

У центрі Києва у вівторок, 14 січня, зібралися кілька сотень людей, які протестують проти ухвалення законопроєкту "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна", під будівлею Верховної Ради присутні представники об'єднань аграріїв, профспілок, а також націоналістичних партій.

Учасники акції блокують деякі автомобільні дороги в центрі столиці. Співробітники поліції забезпечують порядок під час проведення акції та направляють автомобілі в об'їзд. Верховна Рада й будівлі парламентських комітетів перебувають під посиленою охороною Національної гвардії та Національної поліції.

Акція проти відкриття ринку землі заявлена як безстрокова. Учасники вимагають відкликати законопроєкт про ринок землі як такий, що суперечить Конституції України, створити робочу групу з розробки комплексної земельної реформи, а також провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Депутати Верховної Ради можуть розглянути законопроєкт у другому читанні вже цього тижня.

Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про продаж землі 13 листопада
2019 року. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня розглянув усі правки до другого читання законопроєкту про ринок землі і рекомендував його до ухвалення. Згідно з оприлюдненим текстом документа до другого читання, купувати сільгоспземлі можуть громадяни і українські підприємства, територіальні громади, держава. Крім того, банки отримають можливість одержувати землю як стягнення в якості предмета застави, однак такі ділянки мають бути продані на торгах упродовж двох років.

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Під час перехідного періоду до 2024 року компанії з бенефіціарами-іноземцями не зможуть купувати українську землю, запевнив міністр Милованов. (13.11.2019)

У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати. (13.11.2019)

Загальна площа землі сільгосппризначення у власності громадянина та юрособи не може перевищувати 10 тисяч гектарів, при цьому це обмеження не поширюється на банки. Документ передбачає, що розрахунки за землю сільгосппризначення здійснюються в безготівковій формі, при цьому необхідно буде підтвердити законність джерела походження коштів у потенційного покупця. До 1 січня 2030 року ціна продажу ділянок сільгосппризначення не може бути менша за їхню нормативну грошову оцінку. 

У законопроєкті зазначено, що іноземці будуть допущені до купівлі землі лише після проведення референдуму. Однак у прикордонних областях України буде впроваджено обмеження на купівлю-продаж земельних ділянок: на відстані 50 кілометрів від кордону компаніям з іноземними інвестиціями планують заборонити купівлю сільгоспземлі, навіть якщо на референдумі буде ухвалено інше рішення.

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