У Хорватії стався землетрус - є жертви

У Хорватії вранці в неділю, 22 березня, стався потужний землетрус. Внаслідок цього в хорватській столиці Загребі загинув 15-річний підліток, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцевих медиків.

Підземні поштовхи призвели до пошкоджень і руйнувань будівель, десятки людей в Загребі були поранені. Як повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ, під час землетрусу з дахів будинків падала черепиця, уламки стін летіли на запарковані на вулицях машини. Пошкоджено також собор у центрі хорватської столиці.

Рятувальники розбирають завали пошкоджених землетрусом будівель у Загребі

За даними Європейського Середземноморського сейсмологічного центру, під час ранкового землетрусу близько шостої години ранку було зафіксовано магнітуду 5,3. Епіцентр землетрусу був розташований за 7-10 кілометрів на північ від Загреба, зазначає агентство dpa.