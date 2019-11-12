 У Хорватії стався землетрус - є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2020

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Новини

У Хорватії стався землетрус - є жертви

Внаслідок потужного землетрусу в Хорватії загинив 15-річний підліток, поранені десятки людей. Підземними поштовхами пошкоджено численні будівлі у Загребі.

Уламки пошкоджених стін будинків падали на запарковані на вулицях машини у Загребі

Уламки пошкоджених стін будинків падали на запарковані на вулицях машини у Загребі

У Хорватії вранці в неділю, 22 березня, стався потужний землетрус. Внаслідок цього в хорватській столиці Загребі загинув 15-річний підліток, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцевих медиків.

Підземні поштовхи призвели до пошкоджень і руйнувань будівель, десятки людей в Загребі були поранені. Як повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ, під час землетрусу з дахів будинків падала черепиця, уламки стін летіли на запарковані на вулицях машини. Пошкоджено також собор у центрі хорватської столиці.

Рятувальники розбирають завали пошкоджених землетрусом будівель у Загребі

Рятувальники розбирають завали пошкоджених землетрусом будівель у Загребі

За даними Європейського Середземноморського сейсмологічного центру, під час ранкового землетрусу близько шостої години ранку було зафіксовано магнітуду 5,3. Епіцентр землетрусу був розташований за 7-10 кілометрів на північ від Загреба, зазначає агентство dpa. 

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