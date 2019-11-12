У Хорватії колишнього прем'єра визнали винним у корупції

Cуд у Хорватії в понеділок, 30 грудня, визнав винним у корупції колишнього прем'єр-міністра Іво Санадера, а керівника угорського енергетичного концерну MOL Жальта Хернаді у даванні йому хабаря. Про це з посиланням на рішення суду пише інформаційна агенція Reuters.

За хабар політик сприяв у отриманні MOL контролю над хорватською державною нафтовою компанією INA. Повідомляється, що суд присудив Хернаді два, а Санадеру шість років ув'язнення. Вирок не набув законної сили і може бути оскаржений.

Обидва обвинувачених заперечували свою провину і не були присутніми на засіданні суду. У MOL зазначили, що вирок суду "розчарував" компанію, відкинувши звинувачення на адресу свого керівника та пообіцявши усіма засобами захищатись від звинувачень у незаконній діяльності.

Суд також оголосив про європейський ордер на арешт Хернаді і закликав владу Угорщини діяти "належно". Раніше Будапешт відмовився взяти до уваги ордер Інтерполу на арешт угорського менеджера.

Вирок щодо Санадера за звинуваченням у корупції , зокрема за отримання від керівництва MOL хабаря у 10 мільйонів євро, виносили у 2012 році. Тоді його засудили до 10 років ув'язнення, однак у 2015 році судове рішення було скасоване з підстав недотримання прав засудженого. Згодом відбувся повторний розгляд справи, у ході якого зауваження вищої інстанції були враховані.