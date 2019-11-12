 У Хорватії колишнього прем′єра визнали винним у корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Хорватії колишнього прем'єра визнали винним у корупції

Хорватського експрем'єра Іво Санадера засудили до ув'язнення за одержання хабаря від голови угорського енергетичного конецерну MOL.

Хорватьскі поліцейські супроводжують експрем'єра Іво Санадера до в'зяниці

Хорватьскі поліцейські супроводжують експрем'єра Іво Санадера до в'зяниці (фото з архіву)

Cуд у Хорватії в понеділок, 30 грудня, визнав винним у корупції колишнього прем'єр-міністра Іво Санадера, а керівника угорського енергетичного концерну MOL Жальта Хернаді у даванні йому хабаря. Про це з посиланням на рішення суду пише інформаційна агенція Reuters.

DW.COM

Екс-прем'єр-міністр Хорватії попаде за ґрати за корупцію та зловживання посадовими обов'язками. Балканська країна на шляху до ЄС посилила боротьбу з хабарництвом. (20.11.2012)

Колишній прем'єр-міністр Хорватії Іво Санадер, який перебував в австрійській в'язниці з грудня минулого року, був екстрадований до Хорватії. Там на нього чекають обвинувачення в корупції. (20.07.2011)

За хабар політик сприяв у отриманні MOL контролю над хорватською державною нафтовою компанією INA. Повідомляється, що суд присудив Хернаді два, а Санадеру шість років ув'язнення. Вирок не набув законної сили і може бути оскаржений.

Обидва обвинувачених заперечували свою провину і не були присутніми на засіданні суду. У MOL зазначили, що вирок суду "розчарував" компанію, відкинувши звинувачення на адресу свого керівника та пообіцявши усіма засобами захищатись від звинувачень у незаконній діяльності. 

Суд також оголосив про європейський ордер на арешт Хернаді і закликав владу Угорщини діяти "належно". Раніше Будапешт відмовився взяти до уваги ордер Інтерполу на арешт угорського менеджера.

Вирок щодо Санадера за звинуваченням у корупції , зокрема за отримання від керівництва MOL хабаря у 10 мільйонів євро, виносили у 2012 році. Тоді його засудили до 10 років ув'язнення, однак у 2015 році судове рішення було скасоване з підстав недотримання прав засудженого. Згодом відбувся повторний розгляд справи, у ході якого зауваження вищої інстанції були враховані. 

Дивитись відео 05:40

Заробітчани: чому з Хорватії виїжджають цілими селами (14.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Заробітчани: чому з Хорватії виїжджають цілими селами (14.11.2018)  

Також за темою

Handschellen auf Untergrund mit Paragraphenzeichen

НАБУ затримало директорку департаменту в Офісі президента 12.11.2019

Національне антикорупційне бюро України затримало директорку департаменту в Офісі президента України. Її підозрюють у шахрайстві. Вона нібито розповідала, що вирішує будь-яку проблему через свої зв'язки.

Israel Proteste wegen Anklage gegen Netanjahu in Tel Aviv

В Ізраїлі тисячі демонстрантів вимагали відставки Нетаньяху 01.12.2019

У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою відставки чинного голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції.

Belgien Brüssel Wolodymyr Selenskyj und Donald Tusk

Зеленський: Мої завдання - протидія агресії Росії та боротьба з корупцією 05.06.2019

Володимир Зеленський під час своїх зустрічей з керівниками ЄС у Брюсселі закликав посилити санкції проти Росії. Також він пообіцяв імплементувати угоду про асоціацію з ЄС.

Реклама

Докладно

Мати зустрічає одного зі звільнених українців на КПП Майорськ

Москва має визнати себе стороною конфлікту на Донбасі

Обмін утримуваними між Києвом і сепаратистами на сході України є важливим символом, вважає оглядач FAZ Петер Штурм.  

Падіння виробництва особливо помітне в українській металургічній галузі

Падіння промвиробництва. Чи допоможе "штаб" Милованова

Міністр економіки створив штаб для боротьби з падінням промвиробництва, однак експерти скептичні щодо цієї ініціативи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  