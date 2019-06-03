 У Харкові проспект Григоренка знову перейменували на проспект Жукова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

У Харкові проспект Григоренка знову перейменували на проспект Жукова

Проспект Петра Григоренка в Харкові знову носитиме ім'я маршала Георгія Жукова. За це рішення проголосували депутати Харківської міської ради.

Пам'ятник Жукову в Харкові

Пам'ятник Жукову в Харкові (фото з архіву)

Харківська міська рада в середу, 19 червня, проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", на підтримку цього рішення проголосували 59 депутатів, проти - 13. Рішення передбачає також, що ім'я Петра Григоренка буде присвоєно новій вулиці (пробивці) від вулиці Римарської до вулиці Клочківської.

Уранці перед початком сесії будівлю міськради пікетували представники низки громадських організацій і політичних партій, які виступали проти перейменування. За оцінками поліції, в акції брали участь 200-250 осіб. Їхні представники були присутні і під час розгляду питання в сесійній залі міськради.

"Ми повертаємо історичну назву проспекту маршала Жукова... ми це розглядаємо тільки як повернення історичної назви воєначальника, який звільняв Україну, зокрема і Харків від нацистських загарбників", - сказав міський голова Харкова Геннадій Кернес, звертаючись до депутатів під час розгляду питання. У відповідь представники пікетувальників із залу нагадали, що історична назва цієї вулиці - Стадіонна, а ім'я Жукова було їй присвоєно лише в 1990 році.

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У травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

Нагадаємо, що 2 червня група активістів, які пікетували з'їзд партії "Довіряй справам", влаштували "коридор ганьби" для учасників з'їзду, а також знесли бюст Жукову, який перебував у декількох сотнях метрів від місця проведення партз'їзду. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що пам'ятник буде відновлений найближчим часом.

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