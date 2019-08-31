 У Харкові на Марш рівності вийшло близько двох тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2019

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Новини

У Харкові на Марш рівності вийшло близько двох тисяч осіб

Прихильники "традиційних цінностей" кидали в учасників "ХарківПрайду" яйцями, але захід, який охороняли 2,5 тисячі правоохоронців, минув без значних пригод.

Учасники Маршу рівності в Харкові

Учасники Маршу рівності в Харкові

У Харкові у неділю, 15 вересня, пройшов Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТІ-спільноти, в якому взяли участь близько двох тисяч людей, повідомила поліція. Учасники маршу двома колонами пройшлись від виходу станції метро "Університет" до середини площі Свободи і повернулися назад, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Правоохоронці під час акції у Харкові

Правоохоронці під час акції у Харкові

Учасники акції, які йшли з веселковими прапорами, скандували "Наша традиція - це свобода", "Харків для всіх - безпека для всіх", "Все рівні - всі різні". Поліція оточила площу по периметру, захистивши місце акції мікроавтобусами та іншою технікою. Загалом для охорони порядку в центрі Харкова задіяли понад 2,5 тисячі поліцейських. Також було посилено охорону станцій метро. "Задіяна була Національна гвардія, в невеликій кількості, переважно вона перебувала в автомобілях. 

Учасники ХарківПрайду

Учасники "ХарківПрайду"

За кордонами поліції зібрались близько 300 противників "ХарківПрайду" - представники громадських організацій "Фрайкор", "Традиція і порядок", а також кілька груп людей, які, за їхніми словами, самоорганізувалися через соцмережі. Вони тримали плакати з написами "За традиційні сімейні цінності".

Правоохоронці та противники прайду

Правоохоронці та противники прайду

Періодично в учасників "ХарківПрайда" його противники кидали яйця. Деякі учасники Маршу рівності повідомили про дрібні сутички на підході до площі. За словами Сокуренка, звернення в поліцію про бійки або інші події в зв'язку з акцією не надходили. "Будь-яких радикальних проявів, на щастя, на цю хвилину не зафіксовано", - сказав він по завершенні акції.

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