У Харкові відновили пам'ятник Жукову

У Харкові відновлено погруддя радянського маршала Георгія Жукова, яке було знесене групою активістів на початку червня. Про це зранку у четвер, 11 липня, повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Харкова Геннадій Кернес.

"Як і обіцяв - сьогодні повернули на місце", - написав Кернес, опублікувавши кілька фотографій відновленого пам'ятника.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року група активістів, що пікетували з'їзд партії "Довіряй ділам" Геннадія Кернеса та мера Одеси Геннадія Труханова, влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду, а також знесли погруддя Жукова, розташоване за кілька сотень метрів від місця проведення з'їзду. Кернес заявив, що пам'ятник буде відновлено найближчим часом за рахунок коштів благодійного фонду народного депутата Віталія Хомутинніка "Відродження".

Однойменна партія "Відродження", як і партія "Довіряй ділам", об'єдналися на початку червня з партією "Наші" Євгенія Мураєва та з "Опозиційним блоком" для спільної участі у виборах за списком останнього.