 У Харкові відновили пам′ятник Жукову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Харкові відновили пам'ятник Жукову

Мер Харкова Геннадій Кернес повідомив про відновлення погруддя маршала Жукова, який був повалений активістами понад місяць тому.

У Харкові відновили пам'ятник Жукову, який повалили активісти.

У Харкові відновили пам'ятник Жукову, який повалили активісти.

У Харкові відновлено погруддя радянського маршала Георгія Жукова, яке було знесене групою активістів на початку червня. Про це зранку у четвер, 11 липня, повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Харкова Геннадій Кернес.

DW.COM

Українська поліція порушила кримінальне провадження через повалення погруддя маршала СРСР Георгія Жукова в Харкові. (03.06.2019)

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження через рішення міської ради перейменувати проспект Петра Григоренка на Георгія Жукова. (20.06.2019)

"Як і обіцяв - сьогодні повернули на місце", - написав Кернес, опублікувавши кілька фотографій відновленого пам'ятника.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року група активістів, що пікетували з'їзд партії "Довіряй ділам" Геннадія Кернеса та мера Одеси Геннадія Труханова, влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду, а також знесли погруддя Жукова, розташоване за кілька сотень метрів від місця проведення  з'їзду. Кернес заявив, що пам'ятник буде відновлено найближчим часом за рахунок коштів благодійного фонду народного депутата Віталія Хомутинніка "Відродження".

Однойменна партія "Відродження", як і партія "Довіряй ділам", об'єдналися на початку червня з партією "Наші" Євгенія Мураєва та з "Опозиційним блоком" для спільної участі у виборах за списком останнього. 

Дивитись відео 08:00

Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019)  

Також за темою

Ukraine, Charkow: Abriss von Denkmal des Marschalls Georgy Zhukov

Поліція Харківщини розслідує перейменування проспекту Жукова 20.06.2019

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження через рішення міської ради перейменувати проспект Петра Григоренка на Георгія Жукова.

Ukraine Zerstörung Schukow Denkmal in Charkiw

У Харкові проспект Григоренка знову перейменували на проспект Жукова 19.06.2019

Проспект Петра Григоренка в Харкові знову носитиме ім'я маршала Георгія Жукова. За це рішення проголосували депутати Харківської міської ради.

Ostukraine Krise 07.04.2014 Charkiw

У Харкові активісти повалили пам'ятник маршалу Жукову 02.06.2019

Активісти в Харкові влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії "Довіряй справам" та повалили погруддя маршала Жукова біля Палацу спорту.

Реклама

Докладно

Пам'ятник Леніну в Запоріжжі перед демонтажем

Чому українським вулицям повертають декомунізовані назви

В Україні скасовують перейменування вулиць. На думку експертів, причини - політичний вакуум і заангажовані суди.  

ФРН наростила експорт озброєнь

Німеччина вдвічі наростила експорт озброєнь

Порівняно з першим півріччям минулого року Німеччина більш ніж вдвічі збільшила експорт озброєнь.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  