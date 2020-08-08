У Хабаровську тривають акції на підтримку ексгубернатора Фургала

У Хабаровську відбулася ще одна хода на підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала, якого звинувачують у вбивстві бізнесменів. П'яту суботу поспіль 8 серпня жителі міста вийшли на неузгоджений з владою мітинг. За даними мерії Хабаровська, в акції взяло участь близько 2,8 тисячі осіб.

Учасники зібралися на площі біля будівлі уряду краю, потім пройшлися центральними вулицями міста.

За інформацією агентства "Хабаровський край сьогодні", акція була менш масштабною, ніж попередні. Поліцейські як і досі не перешкоджали демонстрантам. Вони лише вказували, що акція є несанкціонованою і попереджали про адміністративну відповідальність. На площі, де збиралися мітингарі, також чергували медики на випадок необхідності екстреної допомоги.

Різноманітність гасел на акції в Хабаровську

Місцевий портал DVHab.ru зазначає, що акція була більш масовою, ніж минулої суботи, а мітинги "стають дедалі більш колоритними". На підтвердження цієї тези видання наводить факт, що учасники вигукували гасло "Вся влада Радам". Крім того, невідомі розкидали на дорозі листівки з екстремістськими гаслами, вказується далі.

У мерії Хабаровська повідомили, що раніше поліція склала понад 100 протоколів про адміністративні порушення під час акцій на підтримку Фургала, за рішенням суду до адміністративної відповідальності притягнуто 11 осіб. Учасники акцій оштрафовані в цілому більше ніж на 100 тисяч рублів.

Пікет на підтримку Сергія Фургала 8 серпня відбувся і в Южно-Сахалінську. Акція була узгодженою, організатори заявили про участь 30 осіб. Фактично учасників було більше і організатори були змушені оголосити акцію завершеною, пише інформагенція "Інтерфакс".

Протести в Хабаровську тривають уже місяць

Протестні акції в Хабаровську тривають вже майже місяць. Вони почалися після затримання 9 липня губернатора краю Сергія Фургала за звинуваченням в організації вбивств бізнесменів на початку 2000-х років. Його доправили до Москви і заарештували на два місяці. 20 липня президент Росії Володимир Путін відсторонив Фургала з посади "у зв'язку з втратою довіри" і призначив тимчасово виконуючим обов'язки губернатора депутата Держдуми від ЛДПР Михайла Дегтярьова.

Відомий в Хабаровському краї підприємець Сергій Фургал був 2005 року обраний у регіональну Законодавчу думу за списком Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР), а з 2007 до 2018 року обирався депутатом Держдуми РФ. У вересні 2018 року в другому турі виборів губернатора краю він зі значною перевагою випередив представника "Єдиної Росії" В'ячеслава Шпорта.