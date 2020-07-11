 У Хабаровському краї Росії продовжилися протести через арешт губернатора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Хабаровському краї Росії продовжилися протести через арешт губернатора

На акції протесту через арешт губернатора цього дня вийшли не лише жителі Хабаровська, а й інших населених пунктів краю. Демонстранти вимагають повернення з Москви арештованого Сергія Фургала.

Протестувальники в Хабаровську вимагають повернення арештованого Сергія Фургала

Протестувальники в Хабаровську вимагають повернення арештованого Сергія Фургала, 12 липня 2020 року

Жителі Хабаровського краю Росії другий день поспіль протестують проти арешту губернатора Сергія Фургала, обвинуваченого в організації вбивств бізнесменів. У неділю, 12 липня, в Хабаровську відбулася масова хода центральними вулицями.

Учасники акції вимагали повернути губернатора з Москви і провести відкритий судовий процес в Хабаровську, вони скандували: "Поверніть нам Фургала", пише місцеве видання DVhab.ru.

Жителі збираються проводити нові акції

У неділю протестувальників було значно менше, ніж напередодні, зазначає інформагенція "Інтерфакс". За словами учасника протестів Гліба Мар'ясова, жителі планують збиратися на нові акції, частина людей пропонує проводити їх щодня, а інші - у вихідні дні.

Акція протесту у неділю була неузгодженою. Уряд Хабаровського краю закликав жителів не брати участі в протестах. "Зберігайте розсудливість! Нагадуємо, що будь-які мітинги зараз є несанкціонованими. Організаторам та учасникам потрібно розуміти, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Крім того, в регіоні складається небезпечна ситуація через поширення COVID-19" - заявила пресслужба регіонального уряду.

Під час проведення акції до будівлі уряду краю прибули співробітники правоохоронних органів. Утім, акція пройшла спокійно і завершилася без затримань.

У другий день протестів учасників було менше, ніж напередодні

У другий день протестів учасників було менше, ніж напередодні

Масові акції в Комсомольську-на-Амурі та інших населених пунктах

Ще одна масова акція протесту відбулася в Комсомольську-на-Амурі. За оцінкою видання "МБХ Медіа", у ній взяли участь до 500 осіб. За даними штабу Олексія Навального в Хабаровську, протести пройшли і в інших населених пунктах краю, зокрема, в селищах Охотськ і Переяславка, а також містах Бікін і Совєтська Гавань.

Активісти штабу Навального вважають, що масові мітинги два дні поспіль для Хабаровського краю є "унікальним явищем". "Останні кілька днів ми бачимо, як раніше аполітичні люди прокидаються і за підтримки один одного вчаться "виходити на вулиці", - йдеться в одному з повідомлень штабу в Twitter.

Напередодні в акції на захист Фургала в Хабаровську взяли участь декілька десятків тисяч людей. За неофіційними даними, на вулиці міста вийшли до 35 тисяч людей. Пресслужба регіонального управління МВС повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб".

Поліція спостерігала за акцією, її співробітники супроводжували колону на деяких ділянках. Акція тривала понад чотири години і завершилася без інцидентів та затримань.

Губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал

Губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал

Справа Фургала

Відомий у Хабаровському краї бізнесмен Сергій Фургал почав політичну кар'єру в 2005 році, коли був обраний до регіонального парламенту за списком партії Володимира Жириновського - ЛДПР. З 2007 по 2018 роки був депутатом трьох скликань Державної думи Росії. У вересні 2018 року у другому турі виборів губернатора краю Фургал з великою перевагою переміг представника "Єдиної Росії", тодішнього главу регіону В'ячеслава Шпорта.

9 липня 2020 року Сергія Фургала затримали в Хабаровську і доправили до Москви. Слідство вважає, що політик був організатором убивств двох бізнесменів, а також організатором замаху на вбивство ще одного підприємця, скоєних в Хабаровському краї і Амурській області в 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету РФ, його перевіряють на причетність і до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області.

Також за темою

Russland Chabarowsk | Solidarität mit Sergej Furgal, Gouverneur

У російському Хабаровську тисячі людей протестували проти арешту губернатора 11.07.2020

У Хабаровську на Далекому Сході РФ пройшов масовий протест проти арешту місцевого губернатора Сергія Фургала. Він - представник ЛДПР, який на останніх виборах переміг члена партії "Єдина Росія".

Russland l Protest gegen Wahlausschluss von Oppositionskandidaten - Festnahme von Teilnehmer

ФРН: Затримання в Москві порушують міжнародні зобов'язання РФ 04.08.2019

Німецький уряд розкритикував арешт сотень людей у Москві та закликав Кремль дотримуватися міжнародних зобов'язань.

Pavel Ustinov

Протести у Москві: суд звільнив із СІЗО актора Павла Устінова 20.09.2019

Суд у Москві відпустив із СІЗО актора Павла Устінова, засудженого за звинуваченнями у застосуванні насильства щодо співробітника Росгвардії на акції протесту.

Реклама

Докладно

COVID-19 і хвороби мозку

COVID-19 може серйозно зашкодити мозку

Нові дослідження довели небезпеку коронавірусу для центральної нервової системи.  

Ринок електроенергії став полем протистояння між Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським

"Електрозрада". Що відбувається з імпортом електрики з РФ

Через скасування заборони на імпорт електроенергії до України з Росії прокуратура відкрила справу про державну зраду.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  