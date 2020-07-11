У Хабаровському краї Росії продовжилися протести через арешт губернатора

Жителі Хабаровського краю Росії другий день поспіль протестують проти арешту губернатора Сергія Фургала, обвинуваченого в організації вбивств бізнесменів. У неділю, 12 липня, в Хабаровську відбулася масова хода центральними вулицями.

Учасники акції вимагали повернути губернатора з Москви і провести відкритий судовий процес в Хабаровську, вони скандували: "Поверніть нам Фургала", пише місцеве видання DVhab.ru.

Жителі збираються проводити нові акції

У неділю протестувальників було значно менше, ніж напередодні, зазначає інформагенція "Інтерфакс". За словами учасника протестів Гліба Мар'ясова, жителі планують збиратися на нові акції, частина людей пропонує проводити їх щодня, а інші - у вихідні дні.

Акція протесту у неділю була неузгодженою. Уряд Хабаровського краю закликав жителів не брати участі в протестах. "Зберігайте розсудливість! Нагадуємо, що будь-які мітинги зараз є несанкціонованими. Організаторам та учасникам потрібно розуміти, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Крім того, в регіоні складається небезпечна ситуація через поширення COVID-19" - заявила пресслужба регіонального уряду.

Під час проведення акції до будівлі уряду краю прибули співробітники правоохоронних органів. Утім, акція пройшла спокійно і завершилася без затримань.

У другий день протестів учасників було менше, ніж напередодні

Масові акції в Комсомольську-на-Амурі та інших населених пунктах

Ще одна масова акція протесту відбулася в Комсомольську-на-Амурі. За оцінкою видання "МБХ Медіа", у ній взяли участь до 500 осіб. За даними штабу Олексія Навального в Хабаровську, протести пройшли і в інших населених пунктах краю, зокрема, в селищах Охотськ і Переяславка, а також містах Бікін і Совєтська Гавань.

Активісти штабу Навального вважають, що масові мітинги два дні поспіль для Хабаровського краю є "унікальним явищем". "Останні кілька днів ми бачимо, як раніше аполітичні люди прокидаються і за підтримки один одного вчаться "виходити на вулиці", - йдеться в одному з повідомлень штабу в Twitter.

Напередодні в акції на захист Фургала в Хабаровську взяли участь декілька десятків тисяч людей. За неофіційними даними, на вулиці міста вийшли до 35 тисяч людей. Пресслужба регіонального управління МВС повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб".

Поліція спостерігала за акцією, її співробітники супроводжували колону на деяких ділянках. Акція тривала понад чотири години і завершилася без інцидентів та затримань.

Губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал

Справа Фургала

Відомий у Хабаровському краї бізнесмен Сергій Фургал почав політичну кар'єру в 2005 році, коли був обраний до регіонального парламенту за списком партії Володимира Жириновського - ЛДПР. З 2007 по 2018 роки був депутатом трьох скликань Державної думи Росії. У вересні 2018 року у другому турі виборів губернатора краю Фургал з великою перевагою переміг представника "Єдиної Росії", тодішнього главу регіону В'ячеслава Шпорта.

9 липня 2020 року Сергія Фургала затримали в Хабаровську і доправили до Москви. Слідство вважає, що політик був організатором убивств двох бізнесменів, а також організатором замаху на вбивство ще одного підприємця, скоєних в Хабаровському краї і Амурській області в 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету РФ, його перевіряють на причетність і до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області.