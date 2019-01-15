 У Фірташа оскаржать арешт Кіпром майна на 46 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

У Фірташа оскаржать арешт Кіпром майна на 46 мільйонів доларів

Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа вважає арешт майна судом Кіпру протизаконним та оскаржить його.

Український мільярдер Дмитро Фірташ

Український мільярдер Дмитро Фірташ

Група компаній Group DF українського мільярдера Дмитра Фірташа оскаржить арешт рухомого і нерухомого майна на 46 мільйонів доларів. Про це у Group DF повідомили у середу, 16 січня, і додали, що попри арешт група, як і раніше, залишається власником цих активів, а обмежувальні заходи є тимчасовими.

Там також зауважили, що арешт майна не впливає на роботу бізнесів групи ні в Україні, ні за кордоном. "На сьогоднішній день підприємства Group DF продовжують працювати в нормальному режимі", - повідомили у холдингу.

Раніше повідомлялось, що суд Кіпру арештував рухоме і нерухоме майно українського мільярдера Дмитра Фірташа вартістю майже на 46 мільйонів доларів США. Під арешт потрапила і головна компанія олігарха Group DF Holdings Limited.

За даними російського видання "Коммерсант", приводом для арешту став позов російського банку "ВТБ", якому заборгували дві структури бізнесмена, а саме ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" і ТОВ "Титанові інвестиції", які є власниками низки заводів у Криму.

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Приводом для арешту майна українського бізнесмена Дмитра Фірташа став позов російського банку "ВТБ", повідомляє "Коммерсант". (16.01.2019)

За даними видання, юристи банку "ВТБ" подали позов до суду кіпрського міста Лімасол ще 20 грудня 2018 року. Позов пов'язаний з кредитом, який компанії Фірташа "Юкрейніан Кемікал Продактс" і "Титанові інвестиції" взяли у банку в квітні 2015 року. Загальна сума заборгованості складає 2,5 мільярда російських рублів (близько 32,6 мільйона євро). У прес-службі "ВТБ" підтвердили інформацію про арешт активів Фірташа.

Бізнес-активи Фірташа здебільшого розташовані в Україні. Однак після анексії Криму Росією два його хімзаводи - "Кримський титан" і "Кримська сода" - опинилися в окупованому регіоні. Компанії, до яких позивається "ВТБ", пов'язані з цими активами. Розгляд позову по суті розпочнеться наприкінці січня. 53-річний Фірташ, який входить до списку найбагатших українців, є одним з відповідачів.

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