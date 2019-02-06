У ФРН щороку знищується дедалі більше новісінького одягу - дослідження

У Німеччині вже не перший рік триває тенденція, коли знищується або викидається дедалі більше одягу. Це пояснюється тим, що на німецькому ринку споживачам пропонується набагато більше текстильних виробів, ніж вони купують. Очікується, що лише 2019 року 230 мільйонів предметів одягу залишаться нереалізованими в німецькій роздрібній та онлайн-торгівлі. На такі обсяги вказує оприлюднене в неділю, 10 листопада, дослідження, проведене виданням Welt am Sonntag.

Автори дослідження спиралися на показники ринку, наведені дослідницькою фірмою Euromonitor International, згідно з якими в 2019 році на німецькому ринку моди пропонуватимуть близько 2,3 мільярда одиниць одягу. За оцінками експертів галузі, до десяти відсотків з них, тобто близько 230 мільйонів штук, залишаться непроданими в роздрібній торгівлі, попри зниження цін та інші підходи щодо реалізації у торгових точках.

Подальша доля непроданих одиниць одягу - потрапити на заводи з переробки і спалювання сміття або опинитися в магазинах секонд-хенду в країнах за межами ЄС, доводять автори дослідження.

Уряд у Берліні шукає вихід із ситуації

Тим часом міністерка охорони довкілля ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) запевнила, що федеральний уряд працює над удосконаленням законодавства для посилення боротьби зі знищенням нових товарів. Ці нововведення передбачають зокрема зобов'язання для виробників, котрі в майбутньому змушені будуть краще планувати виробництво, щоб виробляти менше надлишкових товарів. Крім того, як виробники, так і торговельні мережі мають більше орієнтуватися на фактичні потреби клієнтів, щоб уникати нагромадження на складах великої кількості непроданої продукції, каже міністерка.