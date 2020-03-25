У ФРН хочуть почати масове тестування на імунітет до коронавірусу

У квітні в Німеччині хочуть розпочати масове тестування людей на антитіла до коронавірусу, повідомило в п'ятницю, 27 березня, видання Der Spiegel. Результати аналізів мають виявити людей, які вже перехворіли на COVID-19 та у яких виробився імунітет до цієї хвороби. Так можна отримати більш точні дані про реальну кількість інфікованих на коронавірус та частку померлих від цієї хвороби.

Процес тестування координує Центр дослідження інфекцій імені Гельмгольца разом з Інститутом Роберта Коха та іншими науковцями. Якщо дослідники отримають дозвіл від державних органів з охорони здоров'я, вони проведуть перші тести, використовуючи зразки крові 100 тисяч людей, а потім будуть періодично повторювати їх. Перші результати тестування можуть стати відомі вже наприкінці квітня.

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Вчені вважають, що результати тестування дозволять виявити людей, яким хвороба вже не загрожує і які можуть повернутися до роботи у звичайному режимі. "Особам з імунітетом можуть бути видані імунні сертифікати, які дозволять позбутися обмежень на діяльність", - зазначив епідеміолог з Центру дослідження інфекцій Жерар Краузе (Gerard Krause).

Поки з виявленням антитіл до Sars-Cov-2 є проблема, оскільки тест показує інші нешкідливі коронавіруси, до яких у 90 відсотків дорослих є імунітет. Вчені сподіваються розробити більш надійні тести протягом найближчих місяців.