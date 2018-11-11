 У ФРН хочуть з 2021 року почати виробляти акумуляторні батареї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

У ФРН хочуть з 2021 року почати виробляти акумуляторні батареї

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр сподівається перетягти до Європи третину виробництва акумуляторних батарей у світі. Уряд ФРН готовий надати мільярдну субсидію, щоб з 2021 року в країні почали виробляти батареї.

Петер Альтмаєр

Петер Альтмаєр

Німецький уряд збирається надати субсидію у розмірі одного мільярда євро для спорудження у ФРН заводу з виробництва акумуляторних батарей, який запрацює з 2021 року. Про це заявив міністр економіки країни Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) у Берліні у вівторок, 13 листопада, після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марошом Шефчовичем. "Виробництво має розпочатися якнайшвидше, - наголосив Альтмаєр. - Попит на акумуляторні батареї зараз величезний, і він зростає, його не можуть задовольнити".

DW.COM

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW. (19.09.2018)

Німецький автовиробник збільшить частку у спільному підприємстві в Китаї до 75 відсотків. На двох заводах у КНР BMW планує виробляти 650 тисяч автомобілів щороку. (11.10.2018)

Ясність щодо конкретних компаній, залучених до проекту, та умов роботи підприємства очікується у першому кварталі 2019 року. За даними інформагенції Reuters, до консорціуму можуть увійти виробник батарейок Varta, хімічний гігант BASF, німецька дочка американського автовиробника Ford і також німецький автовиробник Volkswagen. Нове підприємство може забезпечити від тисячі до двох тисяч робочих місць.

Альтмаєр хотів би, щоб до 2030 року близько третини батарей у світі вироблялися в Європі. Для реалізації цього плану Німеччина веде переговори з Францією, Польщею та Австрією. Акумуляторні батареї грають надзвичайно важливу роль зокрема для виробництва електромобілів, відтак Альтмаєр називає їх "ключовою технологією".

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    E-tron від Audi - надія баварського автовиробника

    Вересень 2018 року став поворотним моментом для ринку електромобілів у ФРН. Насамперед завдяки презентації електричного позашляховика e-tron. Це - перша ластівка з родини Audi, обладнана винятково електродвигуном. Компанія-виробник запевняє, що e-tron - її перша "визріла" серійна модель електромобіля. Поставки першим покупцям розпочнуться наприкінці 2018 року, а замовити машину можна вже зараз.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Виклик Tesla

    Презентація e-tron відбулася 17 вересня в США, що можна зрозуміти як готовність помірятися силами з американською компанією Tesla - світовим лідером у сегменті елітних електромобілів. За даними Audi, e-tron матиме запас ходу в 400 кілометрів, що можна порівняти з Model 3 від Tesla.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Ринок електрокарів зростає

    Упродовж першого півріччя 2018 року в ФРН продали майже 17200 електромобілів і 16700 гібридів. Хоч зростання порівняно з аналогічним торішнім періодом становило 51 відсоток, але на тлі обсягів продажів нових бензинових і дизельних машин це - лише 1,8 відсотка. За цим показником ФРН ще далеко до світового лідера - Норвегії, де частка електрокарів - майже 40 відсотків.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Стратегічні прорахунки

    Причин відставання дві. По-перше, німецький автопром занадто довго не вірив у прихід нової ери електромобільності, роблячи ставку на двигуни внутрішнього згоряння, де німці були серед світових лідерів. Тож сьогодні багато німецьких електромобілів існують переважно на папері (як на фото). По-друге, лише нещодавно влада ФРН стала стимулювати пільгами придбання електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Слабка присутність на ринку

    Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Volkswagen задумав наступ

    Цього року жодних прем'єр електромобілів від VW не очікується. Нині концерн переоснащує свій завод в німецькому Цвікау, де з 2019 року розпочнеться виробництво абсолютно нової лінійки електромобілів під загальним брендом I.D. Серед моделей буде й зображеней на фото мікроавтобус I.D. Buzz.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Електромобільність та культовий преміум-бренд

    Мільярди євро інвестує зараз в розробки й інша дочірня фірма Volkswagen - Porsche. Повністю електрична модель цього бренду очікується в 2020 році. Попередня назва - Taycan.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Daimler теж не хоче пасти задніх

    Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Smart лише на електротязі

    А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    BMW ґав не ловила

    Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Opel теж має дещо в своєму арсеналі

    Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    На ринку не лише визнані гравці

    Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Deutsche Post бере справу в свої руки

    2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.

    Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде


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Польські електробуси виїжджають на європейський ринок (24.05.2018)

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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW. (19.09.2018)  

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Польські електробуси виїжджають на європейський ринок (24.05.2018)  

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