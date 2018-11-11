У ФРН хочуть з 2021 року почати виробляти акумуляторні батареї

Німецький уряд збирається надати субсидію у розмірі одного мільярда євро для спорудження у ФРН заводу з виробництва акумуляторних батарей, який запрацює з 2021 року. Про це заявив міністр економіки країни Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) у Берліні у вівторок, 13 листопада, після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марошом Шефчовичем. "Виробництво має розпочатися якнайшвидше, - наголосив Альтмаєр. - Попит на акумуляторні батареї зараз величезний, і він зростає, його не можуть задовольнити".

Ясність щодо конкретних компаній, залучених до проекту, та умов роботи підприємства очікується у першому кварталі 2019 року. За даними інформагенції Reuters, до консорціуму можуть увійти виробник батарейок Varta, хімічний гігант BASF, німецька дочка американського автовиробника Ford і також німецький автовиробник Volkswagen. Нове підприємство може забезпечити від тисячі до двох тисяч робочих місць.

Альтмаєр хотів би, щоб до 2030 року близько третини батарей у світі вироблялися в Європі. Для реалізації цього плану Німеччина веде переговори з Францією, Польщею та Австрією. Акумуляторні батареї грають надзвичайно важливу роль зокрема для виробництва електромобілів, відтак Альтмаєр називає їх "ключовою технологією".

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє E-tron від Audi - надія баварського автовиробника Вересень 2018 року став поворотним моментом для ринку електромобілів у ФРН. Насамперед завдяки презентації електричного позашляховика e-tron. Це - перша ластівка з родини Audi, обладнана винятково електродвигуном. Компанія-виробник запевняє, що e-tron - її перша "визріла" серійна модель електромобіля. Поставки першим покупцям розпочнуться наприкінці 2018 року, а замовити машину можна вже зараз.

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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Smart лише на електротязі А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.

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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє На ринку не лише визнані гравці Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє Deutsche Post бере справу в свої руки 2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів. Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде

