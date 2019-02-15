У ФРН фіксують більше кібератак на критичну інфраструктуру

За даними німецьких спецслужб, у країні істотно зросли кількість і масштаб хакерських атак на життєво важливі інфраструктурні об'єкти. Про це в неділю, 17 лютого, повідомило видання Welt am Sonntag з посиланням на неопубліковану статистику Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційних технологій (BSI). Основна мета зловмисників - саботаж: перешкоджання забезпеченню населення водою та електрикою, пошкодження комунікаційних систем тощо.

У другій половині 2018 року BSI стало відомо про 157 хакерських атак на системи критичної інфраструктури. З них 19 стосувалися електричних мереж. Це істотне зростання, якщо порівнювати з попередніми дванадцятьма місяцями: тоді відомство зафіксувало 145 кібератак такого характеру, роком раніше - 34. При цьому експерти підкреслюють, що насправді ця кількість ще більша, оскільки провайдери часто не розголошують інформацію про хакерські злами чи спроби зламу, побоюючись зіпсувати собі імідж.

У Німеччині до об'єктів критичної інфраструктури зараховують організації та установи в сферах енергетики, інформації та телекомунікації, транспорту, медицини, водопостачання, харчування, фінансів і страхування, державного та місцевого управління, ЗМІ та культури. Уряд ФРН має намір створити Агентство кібербезпеки для посилення захисту від інтернет-атак. Штаб-квартира установи буде розташована в регіоні Лейпциг-Галле.