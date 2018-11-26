 У ФРН тисячі громадян протестують проти вугілля в енергетиці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

У ФРН тисячі громадян протестують проти вугілля в енергетиці

Протести відбулися напередодні кліматичної конференції ООН. Активісти вимагають від уряду припинити використання вугілля в електроенергетиці.

Покладіть край вугіллю! - напис на протесті у Берліні

"Покладіть край вугіллю!" - напис на протесті у Берліні

Тисячі громадян вийшли на акції протесту в німецьких Кельні та Берліні в суботу, 1 грудня. Вони вимагають від уряду Німеччини відмовитися від використання вугілля на електростанціях з міркувань захисту довкілля. В одній з організацій-ініціаторів, Bund, закликали до такої відмови до 2030 року, передає агенція новин AFP.

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Країни ЄС можуть скоротити на 100 відсотків викиди парникових газів до 2050 року. Про це йдеться у стратегії захисту клімату, яку оприлюднила Єврокомісія. (28.11.2018)

Держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів CO2, вказано у звіті експертів програми ООН із довкілля. (27.11.2018)

Дані організаторів та поліції щодо кількості учасників різні. У Берліні, приміром, перші говорять про 16 тисяч, другі - про 5 тисяч активістів. Щодо Кельна - ініціатори та правоохоронці говорять про 20 та 10 тисяч відповідно. "Зупинимо вугілля - захистимо довкілля просто зараз" та "За відмову" - такі слогани були у протестувальників. "Ми на вирішальному етапі подій, які вплинуть на наше майбутнє, дітей та онуків", - цитує агентство dpa організаторів.

2 грудня в польському Катовіце почнеться конференція ООН з питань клімату. На ній зокрема обговорять, чи реально досягти мети в обмеження глобального потепління межею в 1,5 градуси порівняно із доіндустріальною епохою. Делегати з майже 200 країн мають також обмінятися думками щодо виконання Паризької кліматичної угоди.

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