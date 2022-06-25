У ФРН скасували заборону на рекламу абортів, що діяла з часів нацизму

Німецький Бундестаг в п’ятницю, 24 червня, скасував одну з найбільш суперечливих норм законів, ухвалену ще за часів нацистського правління, яка обмежувала лікарів у наданні повної інформації щодо методів переривання вагітності.

Згідно з параграфом 219a, що був чинним з 1933 року, медичним працівникам загрожувало до двох років позбавлення волі або ж штраф за публічне інформування про послуги з переривання вагітності. Міністр юстиції Марко Бушманн (Marco Buschmann), який представляє ліберальну Вільну демократичну партію (ВДП), назвав скасований припис "абсурдним" та "застарілим".

Парламентська фракція консервативного блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також фракція правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) проголосували проти. Ніхто з парламентарів не утримався від голосування.

Заборона на оприлюднення методів аборту

Під час дії цього параграфу лікарі не могли публічно інформувати про власні чи чужі послуги з переривання вагітності. Це розцінювалося як пропаганда та реклама абортів.

У 2019 році Бундесрат вніс зміни до параграфу 219а, дозволивши надавати загальну інформацію про можливість проведення процедури аборту. Проте за деталями лікарі мали перенаправляти пацієнток до Федеральної лікарської палати. Водночас медикам заборонялося оприлюднювати відомості про методи, які застосовуються під час переривання вагітності.

Скасування вироків

Зі зміною законодавства також скасовуються вироки щодо лікарів, ухвалені на підставі параграфа 219а після 3 жовтня 1990 року.

Це стосується, наприклад, німецької лікарки Крістіни Генель (Kristina Hänel) із Гісена, яку у 2017 році засудили до штрафу у розмірі шести тисяч євро. Вона багато років виборювала скасування даного параграфа.

Читайте також: Верховний суд США скасував конституційне право на аборт

На тлі скасування суперечливої норми закону активісти та представники лівих партій звертають увагу і на параграф 218, який дозволяє аборти лиш протягом перших 12 тижнів вагітності. Для цього жінка має пройти через спеціальну консультацію, під час якої її намагаються заохотити зберегти вагітність, втім, зрештою вибір лишається за жінкою. Пізні аборти проводяться лише у разі загрози життю та здоров'ю жінки, а також у випадку вагітності внаслідок зґвалтування.