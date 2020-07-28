У ФРН почали безкоштовне тестування на коронавірус при поверненні в країну

Жителі Німеччини із суботи, 1 серпня, при поверненні з інших країн можуть добровільно пройти безкоштовний тест на коронавірус протягом 72 годин після прибуття. Тест можуть здати усі охочі, у тому числі й ті, які не мають ознак інфікування коронавірусом, повідомляє інформагенція dpa.

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Міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn) підписав відповідне розпорядження. Тест на коронавірус можна здати як у аеропортах, так і у різноманітних закладах охорони здоров'я та в кабінетах лікарів. Німецька держава в підсумку бере на себе усі витрати на ці тестування, компенсуючи відповідні кошти касам медичного страхування.

Це рішення ухвалили в якості кроку на випередження, аби не допустити спалаху поширення коронавірусу в період закінчення шкільних канікул, коли багато людей повертаються до Німеччини з відпочинку в інших країнах.

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Тим часом до осіб, які повертаються із регіонів або країн із підвищеним ризиком зараження, застосовуються суворіші правила В ЄС до таких на даний момент належать Люксембург і три іспанські регіони - Арагон, Каталонія та Наварра.

Усі, хто повертається із зон ризику, повинні повідомити про це місцевий відділ охорони здоров'я та піти на 14-денну самоізоляцію. Також такі особи можуть здати тест на коронавірус упродовж 48 годин до приїзду до Німеччини або вже у країні протягом 72 годин. У разі негативного результату особа має право припинити самоізоляцію.

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Нагадаємо, з 25 липня, у перших аеропортах Німеччини (Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна та Дортмунда) почали проводити безкоштовне тестування на коронавірус серед пасажирів, що повертаються з країн із підвищеним ризиком зараження. Найближчим часом до цієї ініціативи також приєднаються аеропорти Берліна та інших міст.

Незабаром безкоштовне тестування на коронавірус для жителів Німеччини, що повертаються з країн із підвищеним ризиком зараження, стане обов'язковим. Відповідне розпорядження Шпана повинне набути чинності упродовж наступного тижня.

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